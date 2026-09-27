מכה דיפלומטית: גדעון סער בתגובה חריפה נגד הולנד

שר החוץ גדעון סער הודיע על המהלכים הצפויים כנגד הולנד בהודעה נחרצת ברשתות, בה הודיע על הסרה מוחלט של מעמד דיפלומטי מנציגי הולנד בישראל תוך ימים ספורים.

סער מסר כי ההחלטה מגיעה כתגובה לכניסתו לתוקף באופן מלא של החרם הכלכלי של הולנד על יישובים רבים: "לאור כניסתו לתוקף בשבוע שעבר של צו האוסר על יבוא וסחר במוצרים מיהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן, הודענו הערב לשגרירות הולנד בישראל, כי על הדיפלומטים ההולנדים הפועלים ברמאללה להחזיר בתוך 7 ימים את התיעוד הדיפלומטי שהונפק להם על ידי ישראל. בתום תקופה זו - יפקעו החסינויות והזכויות שהוענקו להם על ידי מדינת ישראל במסגרת זו".

הוא המשיך והודיע כי נציגיה של הולנד אינם רצויים יותר בישראל ולא תעמוד להם אף זכות או סמכות דיפלומטית: "ככל שהולנד מעוניינת להמשיך ולייצג האינטרסים שלה מול הפלסטינים, היא יכולה לעשות זאת משטחי הרשות הפלסטינית ולא משטחה של מדינת ישראל.

סער הזכיר גם מהלכים קודמים שכבר יצאו לפועל כנגד הולנד, כמו הרחקת הנציגות ההולנדית ממרכז התמיכה הבינלאומי לעזה הפועל מקרית גת.

ולבסוף קבע שר החוץ כי ישראל לא תעמוד מנגד אל מול מי שפועל לרעתה: "אני חוזר ומדגיש, כי ישראל לא תעבור לסדר היום על מהלכים שנועדו לפגוע בה. כל מדינה שתפעל באופן עויין וחד צדדי נגד ישראל - תאבד מהשפעתה ומהרלוונטיות שלה באזור".

סער אף הוסיף והזהיר את ממשלת הולנד ואוזלת ידה בהתמודדות מול האנטישמיות הגואה במדינה: "כמו כן, אני מדגיש את הצורך הדחוף לטפל באנטישמיות ובהסתה הגואה בגלוי ברחובות הולנד. לא רק שאנטישמיות והסתה גלויה זאת אינה זוכה לטיפול משמעותי, אלא שמדיניותה האנטי ישראלית של ממשלת הולנד - מזינה אותה".