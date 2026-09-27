בצל הפרובוקציות: נבחרת ישראל פוגשת את אירלנד

נבחרת ישראל תעלה הערב (ראשון) לכר הדשא באצטדיון בדברצן שבהונגריה, שם תפגוש את נבחרת אירלנד במסגרת המחזור השני של ליגת האומות. לאחר ההפסד 3:1 לאוסטריה במחזור הפתיחה, החבורה של רן בן שמעון תחפש ניצחון ראשון בקמפיין.

אלא שאת עיקר תשומת הלב תפסו דווקא האירועים מחוץ למגרש. בימים האחרונים התנהל באירלנד ויכוח ציבורי ופנימי סביב עצם קיום המשחק מול ישראל. אחד משחקני הנבחרת, השוער גאווין בזונו, אף פרש מהסגל במחאה, ובתום שעות של דיונים החליט רוב שחקני הנבחרת להתייצב למשחק. במקביל הודיעה ההתאחדות האירית כי השחקנים יענדו סרטים שחורים, שלדבריהם נועדו “להכיר בכל ההרוגים בעימות בעזה”, לא ישתתפו בחלקים מטקס פתיחת המשחק ויתרמו את מענקי המשחק לצדקה.

על רקע זה, דקות לפני שריקת הפתיחה, הגיעו לכניסה לאצטדיון פעיל ההסברה יוסף חדאד ויוצר התוכן גיא הוכמן כשהם עונדים סרטים שחורים על זרועם לזכר נרצחי טבח 7 באוקטובר.

כעת עובר המוקד לכר הדשא, כשישראל מקווה להשאיר את רעשי הרקע מאחור ולהשיג שלוש נקודות ראשונות בקמפיין ליגת האומות