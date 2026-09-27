מול בנטלי ורולס-רויס: BYD נכנסת לשוק היוקרה

יצרנית הרכב הסינית BYD מתכננת להשיק מכונית סדאן יוקרתית חדשה תחת מותג הפרימיום שלה, Yangwang, שעשויה להיות הדגם הראשון של החברה המצויד בסוללת מצב מוצק. מדובר במהלך שאפתני שנועד להציב את BYD מול מותגי יוקרה ותיקים כגון מרצדס-מייבאך, בנטלי ורולס-רויס - אך גם להציג טכנולוגיית סוללה שעשויה לשנות בעתיד את שוק המכוניות החשמליות.

תמונות של אב-טיפוס מוסווה שפורסמו בסין מציגות מכונית ארוכה ובולטת במיוחד, עם דלתות אחוריות הנפתחות בכיוון הפוך לדלתות הקדמיות - תצורה המזוהה עם מכוניות פאר. על גג הרכב נראה גם חיישן LiDAR, המשמש למערכות סיוע ונהיגה מתקדמות.

לפי דיווחים בתקשורת הסינית, המכונית צפויה לקבל את מערכת הנהיגה המתקדמת DiPilot 600 של BYD, ומחירה עשוי לעבור את רף 2 מיליון היואן - כ-280 אלף דולר, או קרוב למיליון שקל לפני מסים ועלויות יבוא. אם אכן תוצע בישראל בעתיד, תג המחיר צפוי להיות גבוה משמעותית בשל מיסוי, תקינה ועלויות שינוע.

היעד: הדגמה ב-2027, ייצור רחב סביב 2030

בכירי BYD כבר הצהירו כי החברה מתכוונת לשלב סוללת מצב מוצק ברכב הדגמה בשנת 2027. בשלב הראשון צפויים ניסויי ייצור בהיקף מצומצם, ככל הנראה בכ-1,000 כלי רכב של מותגי היוקרה Yangwang ו-Denza. הבחירה בדגמים יקרים אינה מקרית: עלות הייצור של סוללות מצב מוצק עדיין גבוהה מאוד, ולכן קל יותר לספוג אותה במכוניות שמחירן גבוה במיוחד.

חטיבת הסוללות FinDreams של BYD צפויה להתחיל בייצור מוגבל של תאים מבוססי סולפיד כבר ב-2027. היעד הרחב יותר הוא ייצור מסחרי בהיקף גדול סביב שנת 2030 - בתנאי שהחברה תצליח להתגבר על אתגרי אמינות, עמידות ועלויות ייצור.

סוללות מצב מוצק מחליפות את האלקטרוליט הנוזלי, המצוי בסוללות ליתיום-יון רגילות, בחומר מוצק. מבחינה תיאורטית, הדבר עשוי לאפשר צפיפות אנרגיה גבוהה יותר, כלומר יותר טווח נסיעה מאותה סוללה או סוללה קלה וקטנה יותר לאותו טווח. יתרון אפשרי נוסף הוא שיפור הבטיחות, משום שהמערכת כוללת פחות חומרים נוזליים דליקים.

עם זאת, הדרך לייצור המוני עדיין מורכבת. יצרניות נדרשות להבטיח שהסוללות יעמדו באלפי מחזורי טעינה ופריקה, יפעלו היטב בטמפרטורות משתנות וייוצרו בעלות שתאפשר מכירה מסחרית רחבה.

המירוץ הטכנולוגי כבר החל

BYD אינה היחידה שפועלת בתחום. NIO הסינית כבר מציעה בחלק מדגמיה חבילת סוללה בקיבולת 150 קוט"ש, המתוארת כסוללת "חצי-מצב-מוצק". גם טויוטה, BMW, מרצדס-בנץ ויצרניות נוספות משקיעות בפיתוח סוללות מצב מוצק, אך מרבית החברות עדיין מדברות על השקות מוגבלות לקראת סוף העשור.

ההבדל בין סוללה חצי-מוצקה לסוללת מצב מוצק מלאה חשוב: סוללה חצי-מוצקה עדיין כוללת בדרך כלל רכיבים נוזליים או ג'ליים, בעוד סוללה מלאה אמורה להחליף את האלקטרוליט הנוזלי כולו. לכן, הצהרות על "סוללת מצב מוצק" דורשות בחינה זהירה של המבנה הכימי ושל היקף הייצור בפועל.