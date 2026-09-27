השמועה הפכה לרשמית: וואווי מפתחת מכשיר ראשון מסוגו בעולם

וואווי הרחיבה את קו המוצרים הלבישים שלה עם סדרת השעונים החכמים Watch GT 7 ועם Watch D3, שעון חכם המתמקד במדידת לחץ דם. במקביל, בכיר בחברה אישר לראשונה באופן פומבי כי וואווי מפתחת מכשיר לבדיקת רמות סוכר בדם - לאחר כארבע שנות מחקר ופיתוח.

המוצרים החדשים נחשפו באירוע ההשקה הגלובלי של וואווי במינכן. החברה מציגה באמצעותם דגש הולך וגובר על ניטור בריאות, לצד יכולות ספורט, פעילות גופנית ומעקב יומיומי.

סדרת Watch GT 7: ספורט, עיצוב ומדדי בריאות

סדרת Huawei Watch GT 7 כוללת את דגמי GT 7 ו-GT 7 Pro, ומיועדת למשתמשים שמחפשים שעון ספורט חכם עם חיי סוללה ארוכים ומגוון רחב של מדדי פעילות ובריאות. לפי פרסומי החברה והדיווחים מההשקה, הסדרה כוללת יותר מ-100 מצבי אימון, עם דגש גם על פעילויות חורף, רכיבה על אופניים וניתוח אימונים באמצעות יכולות מבוססות בינה מלאכותית.

השעונים משלבים את פלטפורמת הבריאות TruSense של וואווי, המספקת נתונים כמו דופק, איכות שינה, ריווי חמצן בדם, רמת לחץ ומדדים נוספים. בחברה מדגישים גם כלי הערכת סיכון למצבים כגון סוכרת ומחלת לב כלילית - אך חשוב להבחין: מדובר בהערכת סיכון ובהצגת תובנות בריאותיות, ולא במדידת גלוקוז ישירה או באבחון רפואי.

באירופה, מחירי ההמלצה של הסדרה מתחילים בכ-299 אירו, אם כי המחיר והזמינות משתנים בין המדינות והדגמים.

Watch D3: מדידת לחץ דם מהיד

לצד סדרת GT 7 השיקה וואווי את Watch D3, דור חדש לשעון מדידת לחץ הדם שלה. בניגוד לרוב השעונים החכמים, המשתמשים בחיישנים אופטיים בעיקר למדידת דופק, ה-D3 כולל כרית אוויר מתנפחת ברצועה. המנגנון מפעיל לחץ על פרק היד באופן המזכיר שרוול מדידת לחץ דם, ומאפשר לבצע מדידות ישירות.

השעון תומך בניטור לחץ דם אמבולטורי לאורך 24 שעות, כלומר ביצוע מדידות חוזרות גם במהלך היום וגם בלילה. החידוש המרכזי בדגם החדש הוא אפשרות למדידה לפני פעילות גופנית ואחריה, במטרה לעזור למשתמשים לעקוב אחר תגובת לחץ הדם למאמץ.

לפי וואווי, ל-Watch D3 עובי של 11.3 מ"מ ומשקל של כ-40 גרם, והוא מציע עד שישה ימי סוללה בשימוש רגיל. הפעלת ניטור לחץ דם רציף לאורך היממה עשויה לקצר משמעותית את חיי הסוללה, לכיום אחד בלבד בקירוב. לשעון סימון CE לפי תקנות המכשור הרפואי של האיחוד האירופי, אך זמינותו בפועל תלויה בכל מדינה ובאישוריהם של הרגולטורים המקומיים.

המכשיר לסוכר בדם: אישור ראשון, מעט פרטים

ההתפתחות המסקרנת ביותר אינה השעון שכבר הוצג, אלא מכשיר עתידי לבדיקת סוכר בדם. חה גאנג, מנכ"ל חטיבת מוצרי הצריכה של וואווי, אמר באירוע גיוס באוניברסיטת פקין כי טכנולוגיית בדיקת הסוכר של החברה עברה ארבע שנות מחקר, עד שהגיעה לרמה שלדבריו היא מקובלת ובעלת היתכנות מסחרית.

עם זאת, וואווי טרם חשפה את צורת המוצר, אופן פעולתו, רמת הדיוק, מועד ההשקה או המדינות שבהן יימכר. גם לא ברור אם מדובר במכשיר ייעודי, באביזר נלווה או בטכנולוגיה שתשולב בעתיד בשעון חכם.

הנושא רגיש במיוחד משום שמדידת סוכר בדם היא תחום רפואי מפוקח. כדי שמוצר יוכל להציג מדידות גלוקוז אמינות לשימוש רפואי, הוא יצטרך לעבור בדיקות קליניות ואישורים רגולטוריים מתאימים. לכן, עד לחשיפת מפרט מלא ואימות עצמאי של ביצועי המכשיר, אין לראות בשעוני וואווי הקיימים תחליף למד סוכר ביתי, למד סוכר רציף או להנחיות רפואיות.

מה צפוי בהמשך?

האישור מצד בכיר בוואווי מעניק לראשונה בסיס רשמי לדיווחים על פעילות החברה בתחום ניטור הסוכר בדם. אם המוצר אכן יגיע לשוק, הוא עשוי לסמן צעד משמעותי בניסיון לשלב יכולות ניטור רפואיות מתקדמות במוצרי צריכה לבישים.

בשלב זה, Watch GT 7 מיועדים בעיקר לכושר, לספורט ולמעקב בריאותי כללי, בעוד Watch D3 ממוקד בניטור לחץ דם באמצעות מנגנון פיזי ברצועה. מדידת סוכר בדם נותרת הבטחה לעתיד - מעניינת במיוחד, אך כזו שעדיין חסרים לגביה הפרטים החשובים ביותר: טכנולוגיה, דיוק, רגולציה ומועד השקה.