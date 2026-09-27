עופר וינטר משיב אש ומתפוצץ על נתניהו

ראש הממשלה בנימין נתניהו, החליט היום (ראשון) לתקוף את ראש מפלגת 'עמך ישראל' עופר וינטר, ביתר חריפות, מיד לאחר חג הסוכות, כך דיווח מיכאל שמש בערות 13.

על פי הדיווח, האירוע של וינטר מוכן, כולל מתקפות אישיות, שלטי חוצות וקמפיינים שוטפים.

ממפלגת 'עמך ישראל' נמסר בתגובה: "3 שנים אחרי ה-7 באוקטובר אין הכרעה בעזה ואין הגירה מרצון. אין משילות, הפשע משתולל, מאות אלפי כלי נשק לא חוקיים מסתובבים, הגבולות פרוצים לחלוטין ואין ביטחון אישי.

הקונספציה עדיין כאן! עם ישראל משתוקק למנהיגות אמיצה ונחושה שחותרת להכרעה. מנהיגות שתדע לשלב חרדים בצה״ל באמת ולא תעשה דילים עם גולדקנופף. בלי קונספציה, בלי תירוצים. זמן הכרעה. זמן וינטר".