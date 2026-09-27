“אידיוט שימושי של סין”: המיליארדר במתקפה על האפיפיור

האפיפיור ליאו ה־14 הציב את הבינה המלאכותית במוקד ביקורו בצרפת, והזהיר כי העולם עלול לאבד את השליטה על הטכנולוגיה - ואולי גם על עצמו. בנאום בפריז אמר כי האנושות חייבת להיזהר ממצב שבו היא “מאבדת את אנושיותה בתוך גן עדן של מכונות”, בזמן שמערכות AI הופכות לחלק בלתי נפרד מחיי היומיום.

בנאום במטה אונסק״ו קרא ליאו לשיתוף פעולה בין מדינות, מוסדות וחברות טכנולוגיה, והבהיר כי בינה מלאכותית חייבת להישאר כלי שנועד לשרת בני אדם. לדבריו, היא אינה יכולה להפוך למנגנון של שליטה, אפליה, ניצול או אי־צדק.

“לא טכנולוגיה מסוכנת - אלא עולם שמוותר על האדם”

החשש של הוותיקן אינו רק מדימויים של סרטי מדע בדיוני אפוקליפטים על רובוטים ונשק אוטונומי. מאחורי האזהרה עומדת דאגה עמוקה יותר: עולם שבו בני אדם נמדדים רק לפי ביצועים, יעילות ורווח, בעוד למערכות מחשב מייחסים תכונות אנושיות כמו “אינטליגנציה” ויכולת לקבל החלטות.

ליאו הזהיר מפני הפרדוקס הזה: החברה עלולה להעניק ערך גדול יותר למכונות שיודעות לחשב, לנתח ולחזות - ובמקביל לאבד את היכולת להכיר בערך האנושי שאינו נמדד בתפוקה. לפי גישתו, בינה מלאכותית יכולה לזהות דפוסים ולעבד מאגרי מידע עצומים, אך אינה מסוגלת להבין משמעות, מוסר, אחריות או חמלה.

פיטר תיל תקף: “האפיפיור משחק לידיים של סין”

פיטר תיל, ממייסדי PayPal ואחד המשקיעים המשפיעים ביותר בעולם הטכנולוגיה, הגיב בחריפות יוצאת דופן. במהלך אירוע בברלין שבו קיבל את פרס אקסל שפרינגר, הוא טען כי הקריאה של האפיפיור לרגולציה בינלאומית על AI עלולה להזיק למערב יותר מאשר לסין.

לטענתו, ארה״ב ואירופה עשויות לאמץ מגבלות, נהלי בטיחות ובירוקרטיה שיאטו את החברות שלהן - בעוד שהמפלגה הקומוניסטית הסינית פשוט תמשיך לפתח את הטכנולוגיה בקצב מלא. תיל אף כינה את האפיפיור “אידיוט שימושי” של המפלגה הקומוניסטית הסינית, וטען שהמסר הוותיקני מסייע בפועל ליריבה האסטרטגית של ארה״ב.

הקרב האמיתי: בלמים ל־AI או יתרון לסין?

מאחורי העימות החריף מסתתר ויכוח שמעסיק כיום ממשלות, חברות ענק ומומחי ביטחון ברחבי העולם: האם צריך להאט את פיתוח הבינה המלאכותית כדי להגן על הציבור - או שהאטה כזו תאפשר לסין חסרת המעצורים להשתלט על המרוץ הטכנולוגי?

הוותיקן ואונסק״ו מדגישים את הסכנות: פגיעה בפרטיות, אפליה אלגוריתמית, זיופים עמוקים, מניפולציה של דעת קהל, ריכוז כוח בידי תאגידים ואפשרות לשימוש צבאי במערכות אוטונומיות. אונסק״ו קוראת לפיתוח AI אתית, שוויונית ובת־קיימא, שמגינה על זכויות אדם ושומרת על האדם במרכז.

תיל מציג איום אחר: אם הדמוקרטיות יציבו לעצמן מגבלות קשיחות בזמן שמדינות סמכותניות מתעלמות מהן, הן עלולות לאבד את היתרון הטכנולוגי והביטחוני שלהן. העימות בין השניים מחדד את השאלה הגדולה של העשור: האם האנושות תצליח לשלוט בבינה המלאכותית - או שהפחד להפסיד במרוץ יגרום לה לוותר מראש על כללי המשחק.