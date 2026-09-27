'רק השלב הראשון': גוגל שולחת את הבינה המלאכותית לחלל

גוגל מתכוננת לצעד ראשון בדרך לחזון שאפתני במיוחד: העברת חלק מתשתיות המחשוב המשמשות בינה מלאכותית אל החלל. החברה הודיעה כי בכוונתה לשגר לוויין ניסוי במסגרת פרויקט המחקר "Project Suncatcher", שבמסגרתו היא בוחנת אפשרות להפעיל בעתיד מערכות מחשוב AI בקנה מידה גדול במסלול נמוך סביב כדור הארץ.

הלוויין צפוי לצאת לחלל במסגרת משימת Transporter-18 של SpaceX, בשיתוף חברת הלוויינים Planet. מטרת הניסוי הראשונית אינה להקים מרכז נתונים שלם בחלל, אלא לבדוק כיצד שבבי ה-TPU של גוגל, שתוכננו במיוחד לביצוע חישובי בינה מלאכותית, מתפקדים בתנאים הקשים השוררים מחוץ לאטמוספירה.

אחד האתגרים המשמעותיים הוא כבר שלב השיגור. במהלך העלייה למסלול נחשפים רכיבי הלוויין לרעידות עזות ולכוחות תאוצה גבוהים. לדברי גוגל, חלק מהרכיבים עשויים לחוות עומסים הגבוהים פי עשרות מכוח הכבידה. החברה ביצעה לפני השיגור סדרת בדיקות שנועדו לדמות את התנאים הללו, ולדבריה החומרה עמדה בהן בהצלחה.

אתגר נוסף הוא הקרינה בחלל. קרניים קוסמיות ופעילות סולארית עלולות לפגוע ברכיבים אלקטרוניים ולגרום לשגיאות בחישובים. גוגל כבר בחנה את שבבי ה-Trillium TPU שלה באמצעות קרינת פרוטונים במעבדה, ומסרה כי תוצאות הניסויים הראשוניות הראו עמידות ברמות קרינה העולות על אלה הצפויות במהלך משימה בת חמש שנים. עם זאת, בחברה מדגישים כי רק ניסוי אמיתי במסלול יוכל לספק תמונה מלאה.

גם פיזור החום מהווה בעיה מורכבת. מרכזי נתונים על פני כדור הארץ משתמשים במערכות קירור מסיביות, אך בחלל אין אוויר שיוכל לסייע בפינוי החום. לכן מפתחת גוגל מערכות המבוססות בין היתר על צינורות חום ורדיאטורים, שאותן היא מתכוונת לבחון בתנאי אמת.

הסיבה המרכזית להתעניינות של חברות הטכנולוגיה בחלל היא האנרגיה. לוויינים במסלול מתאים יכולים ליהנות מאור שמש במשך חלק גדול מאוד מהיממה, וגוגל מעריכה כי ניתן להפיק שם עד פי שמונה יותר אנרגיה סולארית בהשוואה למתקנים דומים על פני כדור הארץ. האפשרות הזאת עשויה להיות משמעותית במיוחד עבור מערכות AI, שצריכת החשמל שלהן הולכת וגדלה במהירות.

החזון לטווח הארוך כולל מערכים של לוויינים שעל כל אחד מהם עשרות שבבי TPU, המחוברים זה לזה באמצעות תקשורת לייזר מהירה. כדי שהמערכת תפעל כמחשב-על אחד, הלוויינים יצטרכו לשמור על תקשורת מדויקת ומהירה בזמן שהם נעים במסלול במהירות גבוהה.

גוגל אינה היחידה שמסתכלת לשמים. חברות נוספות, בהן SpaceX ו-Starcloud, בוחנות אפשרויות להקמת מרכזי נתונים בחלל, בין היתר בניסיון לנצל אנרגיה סולארית ולצמצם את התלות בתשתיות חשמל וקרקע על פני כדור הארץ.

בשלב זה מדובר עדיין במחקר ארוך טווח, והדרך למרכזי נתונים ענקיים המקיפים את כדור הארץ רחוקה. אולם אם הניסוי הראשוני יצליח, הוא עשוי להוות צעד ראשון לקראת מציאות שבה חלק מהחישובים הכבדים ביותר של עידן הבינה המלאכותית יתבצעו מאות קילומטרים מעל ראשינו.