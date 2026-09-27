'עשרות שנות חיפושים': ריכוזי אורניום גבוהים התגלו בעומק האדמה

לאחר עשרות שנים של חיפושים, חוקרים בפיליפינים מדווחים על גילוי מקור אפשרי לאורניום במחוז קמרינס נורטה שבצפון-מזרח המדינה. הממצא התגלה באזור בסמר שבמחוז הכרייה לאראפ-פאראקאלה, סמוך לעיירה חוזה פנגניבאן, אזור שנחקר בחיפוש אחר אורניום כבר משנות ה-50.

המחקר נערך בשיתוף חוקרים מהמכון הפיליפיני למחקר גרעיני (PNRI), אוניברסיטת הפיליפינים ואוניברסיטת אקיטה ביפן. במסגרת הבדיקות נמצאו בשכבות שנבחנו ריכוזים גבוהים יחסית של אורניום, כאשר המינרל המרכזי הנושא את האורניום באזור הוא אורניניט. החוקרים בחנו גם שיטות לעיבוד החומר ולהעלאת ריכוז האורניום שבו.

אחת המטרות האפשריות של המשך המחקר היא הפקת תרכיז אורניום המכונה "Yellowcake" - חומר ביניים המשמש בתהליך הכנת דלק גרעיני. עם זאת, במכון המחקר הגרעיני הדגישו כי בשלב זה מדובר בבדיקות של חומרים וממצאים הקרובים לפני השטח בלבד, ואין עדיין הוכחה לכך שבמקום קיים מרבץ שניתן יהיה לנצל באופן כלכלי.

כעת צפויות להידרש בדיקות גיאולוגיות, רדיומטריות וגיאופיזיות מפורטות יותר, ובהמשך גם קידוחים שיאפשרו לקבוע את גודל המרבץ, עומקו וריכוז האורניום שבו. רק אם יתברר כי קיימת כמות משמעותית, ייבחנו שאלות נוספות ובהן עלויות הכרייה והעיבוד, ההשלכות הסביבתיות והקרינתיות, דרישות רגולטוריות והשפעה אפשרית על הקהילות המקומיות.

הגילוי מגיע בתקופה שבה הפיליפינים בוחנים שילוב נרחב יותר של אנרגיה גרעינית במשק החשמל שלה. הממשלה מקדמת בשנים האחרונות תוכניות להקמת יכולת ייצור גרעינית, במקביל להרחבת מקורות אנרגיה מתחדשת ולהפחתת התלות בדלקים מיובאים. עם זאת, במדינה עדיין מתקיים ויכוח ציבורי ופוליטי סביב בטיחות, רגולציה וההשפעות הסביבתיות של פרויקטים גרעיניים.

למרות ההתלהבות סביב הממצא, החוקרים עצמם מצננים את הציפיות: גם אם בהמשך יאושר כי באזור קיים משאב אורניום משמעותי מבחינה כלכלית, הדרך מכאן ועד לייצור דלק גרעיני מקומי ארוכה ומורכבת. בשלב זה, מדובר בעיקר בצעד מדעי חשוב שמחזיר לפיליפינים את היכולת לחקור באופן מתקדם את מאגרי האורניום האפשריים המצויים בשטחה.