סקר מנדטים: נפתלי בנט מתרסק, גוש נתניהו לא מתאושש

סקר מנדטים חדש שפורסם הערב (ראשון) כחודש לפני הבחירות, מציג כי מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט מקבלת 23 מנדטים, אחריה מפלגת הליכוד עם 21 מנדטים, מפלגת 'ביחד' בראשות בנט עם 11 מנדטים ומפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן עם 9 מנדטים.

לאחר מכן מפלגת 'ישראל ביתנו' בראשות ליברמן עם 9 מנדטים, יהדות התורה, ש"ס, עוצמה יהודית והרשימה המשותפת - כל אחת מהן עם 7 מנדטים.

הציונות הדתית עם 6 מנדטים, ורע"מ עם 5 מנדטים. 2 המפלגות 'עמך ישראל' בראשות וינטר, והמפלגה בראשות זליכה והנדל, מקבלות כל אחת 4 מנדטים.

מפלגות הציבור החרדי, כחול לבן ונעם - לא עוברות את אחוז החסימה. על פי נתוני הסקר, יש שוויון בין 2 הגושים, כל אחד מהם מקבל 52 מנדטים.