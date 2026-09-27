הטביעו ספינת ענק בלב האוקיינוס - ואז הכול השתבש

הספינה שהוטבעה ( צילום: Siyam World Maldives )

ספינת משא ענקית, ששימשה בעבר להובלת דגי טונה ברחבי האיים המלדיביים, זכתה לחיים חדשים ומפתיעים. במקום להישלח לגריטה, הספינה הוטבעה במכוון בקרקעית האוקיינוס, במטרה להפוך אותה לשונית מלאכותית ולבית גידול חדש לבעלי חיים ימיים.

מדובר בספינה במשקל של כ-499 טונות ובאורך 66.63 מטרים. היא הוטבעה באזור אטול נונו שבמלדיביים, במסגרת פרויקט של Siyam World Maldives. אורכה של הספינה גדול אף מגובהו של המגדל הנטוי של פיזה. אלא שמבצע ההטבעה לא התנהל בדיוק כמתוכנן. הטבעה מכוונת של כלי שיט דורשת הכנה מדוקדקת, בין היתר יצירת פתחים במקומות שנבחרו מראש כדי שהמים יחדרו בצורה מבוקרת והספינה תשקע כשהיא ניצבת בכיוון הנכון. במקרה הזה, אוויר שנלכד בתוך הספינה גרם לה להתהפך במהלך השקיעה, והיא הגיעה לקרקעית כשהיא הפוכה. השארת כלי השיט במצב כזה הייתה עלולה לפגוע ביציבותו ולהגדיל את הסיכון שזרמי הים יגרמו לו לזוז או להתגלגל. אנשי הפרויקט נאלצו לצאת למבצע מורכב שנמשך שבועות. באמצעות חבלים וכריות אוויר ענקיות הם הצליחו להפוך בהדרגה את הספינה ששוקלת כמעט 500 טונות ולהעמיד אותה בכיוון המתוכנן.

הספינה לאחר שהוטבעה ( צילום: Siyam World Maldives )

כיום חרטום הספינה נמצא בעומק של כ-10 מטרים, ואילו הירכתיים מגיעים לעומק של כ-24 מטרים. מיקומה הופך את האתר החדש לנגיש לצוללנים ברמות שונות, בהתאם לעומק ולניסיון הצלילה שלהם.

אבל המטרה אינה רק ליצור אטרקציה לצוללנים. ספינות שהוטבעו לאחר הכנה מתאימה יכולות להפוך עם הזמן לשוניות מלאכותיות. המבנה הקשיח שלהן מספק משטח שעליו יכולים להתיישב יצורים ימיים, ובהמשך הוא עשוי לספק מקומות מסתור ומחיה למינים נוספים. לפני הטבעה כזו יש צורך להסיר חומרים שעלולים לזהם את הסביבה, בהם דלקים וחומרים מזיקים אחרים.

צוללן לצד הספינה ( צילום: Siyam World Maldives )

במקרה של הספינה במלדיביים, התהליך כבר מתחיל לתת את אותותיו. הספינה הוטבעה באוקטובר 2024, ומאז נצפו סביבה מגוון בעלי חיים ימיים, ובהם כריש לימוני, מפרקתן הבינים, גיטרנים, בטאי עיט, טריגונים וצבי ים.

במסגרת הפרויקט מתוכננת גם שתילת אלמוגים על שרידי הספינה. המבקרים יוכלו להצמיד שברי אלמוגים למבנה וכך לסייע בהתפתחות בית הגידול החדש. לדברי אנשי אתר הנופש העומד מאחורי היוזמה, המטרה היא ליצור פרויקט ארוך טווח של שיקום שוניות ולא רק אתר צלילה יוצא דופן.

כך, כלי שיט עצום שבעבר נשא טונה בין איי המלדיביים, הפך בעצמו למקום שאליו מגיעים הדגים ובעלי החיים האחרים. במקום לסיים את דרכו כגרוטאה, הספינה מתחילה פרק חדש, הפעם בעומק של עד 24 מטרים מתחת לפני האוקיינוס.