דוד זיני קיבל החלטה סופית בנוגע לגדי איזנקוט

השב"כ בראשות דוד זיני, קיבל היום (ראשון) החלטה, לפיה הוא יאבטח את ראש מפלגת ישר וראש המפלגה הגדולה ביותר על פי הסקרים, גדי איזנקוט.

על פי הדיווח בכאן 11, מדובר בהחלטה של ראש השב"כ זיני, והוא העביר את ההחלטה ליחידה לאבטחת אישים.

נזכיר כי לפני כחודש, ראש השב"כ זיני החליט שלא לספק אבטחה לגדי איזנקוט. ההחלטה, שהעיסוק בה מתנהל מזה כמה שבועות, התקבלה חרף בקשות חוזרות ונשנות של אנשיו של איזנקוט, שטוענים כי רמת הסיכון כלפיו עלתה.

לטענת אנשי איזנקוט, הסכנה גברה בשל מערכת הבחירות היצרית והאיומים הקיימים מצד איראן על בכירים ישראליים. אנשיו של זיני החזירו השבוע תשובה למטה איזנקוט, ובה הבהירו כי יספקו איש קשר מטעם השב"כ וסיוע במודיעין לפני אירועים ספציפיים, אך לא יספקו לאיזנקוט מעטפת אבטחתית.

כעת כאמור, זיני חזר בו והחליט כי איזנקוא כן יאובטח.