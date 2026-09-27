פותח מנועים: נתניהו משיק קמפיין בסימן חיסול נסראללה

ראש הממשלה נתניהו משיק טפח חדש בקמפיין הבחירות של הליכוד בראשותו, ופרסם סרטון AI הומוריסטי לציון שנתיים לחיסולו של חסן נסראללה בתקיפה אווירית עוצמתית כנגד בונקר הפיקוד של חיזבאללה בלב ביירות.

הסרטון פורסם בפוסט בחשבונו של ראש הממשלה בו ציין "היום לפני שנתיים חיסלנו את נסראללה. חג שמח לעם ישראל!".

בפתיחת הסרטון מוצגים תיעודים מהמתקפה העצימה על מבצר הפיקוד התת קרקעי של נסראללה, קטעים מהעבר בהם טען נסראללה כי קריסתה של ישראל תגיע בקרוב ובימיי חיו וסרטוני בינה מלאכותית של מכשירי הביפרים מציינים שנתיים למהלך האסטרטגי נגד ארגון הטרור.

לבסוף נחתם הסרטון בקטע ממסיבת העיתונאים בה הכריז ראש הממשלה על חיסולו של מזכ"ל ארגון הטרור במילים "נסראללה לא איתנו" ולבסוף מצורף סלוגן הבחירות "לא נכנע".