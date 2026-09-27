פרופ' משה כהן אליה: "זה הופך את משפט נתניהו"

נתניהו ( יונתן זינדל/פלאש90 )

פרופסור משה כהן אליה, התייחס היום (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל', לזימונו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, לתת עדות במשפט נתניהו.

בדבריו אמר הפרופסור: "הוא ידע לאן ללכת, הוא ידע איפה מרוחה החמאה ועכשיו הוא יצטרך לשלם את המחיר. אוטוטו הוא אמור להופיע בבית המשפט ושם זה הולך להיות אחד האירועים. וואו. פופקורן. חבל שלא משדרים את זה לכל עם ישראל. זה הופך את משפט נתניהו, מ'מדינת ישראל נגד בנימין נתניהו', ל'בנימין נתניהו נגד פרקליטות המדינה', או יותר נכון עם ישראל נגד הדיפ סטייט. יש פה כתב אישום חמור".

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מוקדם יותר היום, ד"ר יעקב בן שמש, התייחס אף הוא לזימונו של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט להעיד במשפט נתניהו.

בדבריו אמר בן שמש: "מה שמענו בשבועות האחרונים? באים חוקרי משטרה שהיו מעורבים בפרשה ומספרים מה הם עשו תוך חריגה מנהלים, תוך עבירה על החוק, תוך צפצוף על הוראות של חוק יסוד שאומר שבשביל לפתוח חקירה נגד ראש ממשלה צריך אישור יועץ משפטי. מפעילים אמצעי חקירה פסולים בשביל לגייס עדי מדינה.

‏בוא נשמע מה מכל זה מנדלבליט ידע, מה מכל זה מנדלבליט אישר, מה מכל זה נעשה בהיעדר אישור של הפרקליטות. היועץ המשפטי לממשלה, זה שהגיש את כתב האישום, הוא זה שיעזור לנאשם בעדותו.

אנחנו מאוד מפחדים מהרגע שבו היועץ המשפטי לממשלה שהגיש כתב אישום יעלה לדוכן העדים, כי אלוהים יודע איזה קן צרעות הולך להיפתח".