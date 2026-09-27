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משפט ופלילים

"אנחנו מפחדים מהרגע שמנדלבליט יעלה לדוכן העדים"

ד"ר יעקב בן שמש, התייחס לזימונו של היועץ המשפטי לשעבר, אביחי מנדלבליט, לתת עדות במשפט נתניהו ואמר: "אלוהים יודע איזה קן צרעות הולך להיפתח"

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אביחי מנדלבליט (אוליבר פיטוסי/פלאש90)

ד"ר יעקב בן שמש, התייחס היום (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל', לזימונו של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט להעיד במשפט נתניהו.

בדבריו אמר בן שמש: "מה שמענו בשבועות האחרונים? באים חוקרי משטרה שהיו מעורבים בפרשה ומספרים מה הם עשו תוך חריגה מנהלים, תוך עבירה על החוק, תוך צפצוף על הוראות של חוק יסוד שאומר שבשביל לפתוח חקירה נגד ראש ממשלה צריך אישור יועץ משפטי. מפעילים אמצעי חקירה פסולים בשביל לגייס עדי מדינה.

‏בוא נשמע מה מכל זה מנדלבליט ידע, מה מכל זה מנדלבליט אישר, מה מכל זה נעשה בהיעדר אישור של הפרקליטות. היועץ המשפטי לממשלה, זה שהגיש את כתב האישום, הוא זה שיעזור לנאשם בעדותו.

אנחנו מאוד מפחדים מהרגע שבו היועץ המשפטי לממשלה שהגיש כתב אישום יעלה לדוכן העדים, כי אלוהים יודע איזה קן צרעות הולך להיפתח".

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