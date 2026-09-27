חגי סגל: "נתניהו אחראי למחדל ה-7 באוקטובר"

חגי סגל, אביו של הפרשן הפוליטי עמית סגל, טען היום (ראשון) כי נתניהו אחראי לטבח ה-7 באוקטובר, אך פקפק בסיפור של ההתרעה שראש הממשלה קיבל מאיחוד האמירויות.

בדבריו אמר סגל: "נתניהו, בתוקף תפקידו, הוא האחראי מספר 1 למחדל 7.10. ואחרי שכתבנו את זה בפעם המי יודע כמה, מותר גם להגיד שכל הסיפור על ההתרעה הקטארית או המצרית הוא אחד הפייקים הגדולים בתולדות התקשורת הישראלית, ובמקרה הטוב הוצאה קיצונית ותועמלנית של דברים מהקשרם".

לפני כשנה, בנו עמית נשאל בפודקאסט, 'CALL ME BACK' בהגשת דן סינור, כמה אחריות נושא נתניהו במלחמת ה-7 באוקטובר, והשיב כי "למעלה מ-50%".

סגל פירט: "זה בגלל 3 סיבות. אחת, הוא היה ראש הממשלה בזמן מתקפת הטבח של חמאס. שתיים, הוא היה ראש ממשלה כמעט 13 שנים לפני המתקפה, כך שלמעשה הוא זה שעיצב את המדיניות הישראלית שהובילה ל-7 באוקטובר"

"והסיבה השלישית", הוסיף סגל, "זה בגלל שאין טען להיות בתפקיד אם אתה לא נושא באחריות לאירוע הדרמטי ביותר במדינת ישראל. אז אין ספק בכך שנתניהו נושא בחלק הארי של האחריות ל-7 באוקטובר".