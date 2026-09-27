מהלך איראני? טראמפ חוגג את סיכול הפיגוע החריג בבריטניה

לאחר שמוקדם יותר היום הותר לפרסום כי כוחות ביטחון הפנים הבריטיים סיכלו במבצע מיוחד תוכנית לפיגוע חבלה רב ממדי כנגד צבא ארצות הברית על אדמת בריטניה, וכנגד צי המפציצים העל קולי האמריקאי המוצב במקום, הנשיא טראמפ שיבח את ההישג המשותף.

"זו הייתה הצלחה פנטסטית" תיאר הנשיא טראמפ את הפעולה המשותפת לסיכול תוכנית החבלה.

"עשינו עבודה מדהימה, חקרנו סביבם ועקבנו אחריהם כבר זמן רב. אני לא יודע מי זה היה בבריטניה, אולי הסקוטלנד יארד, עבדנו עם הרבה מהם, אבל זו הייתה הצלחה גדולה".

טראמפ המשיך וחשף פרטים מתוך האירוע: "הם ניסו לגרום נזק כבד לבסיס שלנו, ניסו לעשות נזל גדול ל'מבצר' שלנו. עקבנו אחריהם זמן רב ותפסנו אותם".

מוקדם יותר היום חשפו כוחות הביטחון הפנים של בריטניה את מה שמתארים רבים בממלכה כקנוניית חבלה וטרור מדיני בסדר גודל חסרת תקדים על אדמתם.

בשעות הבוקר המוקדמות הותר לפרסום כי במהלך הלילה, הכריז ביטחון הפנים הבריטי על אירוע חירום חריג באזור הכפר פיירפורד וסביבתו, הכפר המנומם לרוב העומד בסמוך אל בסיס מפציצים אסטרטגיים של חיל האוויר האמריקאי מסוג B-1 Lancer, נקלע למרכזה של קנוניית חבלה טרוריסטית.

לאחר מספר שעות מתוחות שכללו גם פינוי של אזורי מגורים ואזור תעשייה בכפר וסביבתו, נלכדו מספר גברים שעל פי הרשויות לקחו חלק בתכנון וניסיון הוצאה לפועל של פעולת טרור חסרת תקדים.