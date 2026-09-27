בכיר בליכוד נגד איש הימין: "חייב ללכת נגדו בכל הכוח" 

בכיר בקמפיין הבחירות של הליכוד, התייחס היום (ראשון) למערכת הבחירות הנוכחית ולסקרים המציגים תמונה בעייתית עבור גוש הליכוד.

על פי הדיווח של ברק סרי, אותו בכיר אמר: "קיבלנו סקר חדש ועופר וינטר עמוק מתחת לאחוז החסימה. אין לו צ'אנס לעבור וזה רק מחייב אותנו ללכת נגדו בכל הכוח. הוא הולך לשרוף קולות וצריכים למנוע זאת בכל דרך.. בהצלחה גדולה לשני הצדדים".

זו כמובן אינה האמירה הראשונה של בכיר בליכוד נגד וינטר, ועל פי גורמים בכירים, נתניהו החליט כי לכל אורך הבחירות, יש לתקוף את וינטר בכל דרך ולקרוא לו לפרוש מהמירוץ הפוליטי.

לטענתו אין שום דרך בה יעבור מפלגותיהם של בן גביר, סמוטריץ' ווינטר יחד.