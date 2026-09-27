השגריר יחיאל לייטר בעדכון על מצבו הבריאותי של בנו 

השגריר יחיאל לייטר מסר היום (ראשון) הודעת עדכון על מבצו הבריאותי של בנו נריה שנפגע בפיגוע בשבוע שעבר.

בהודעה הוא מסר: "משפחתי ואני מודים לכל מי שמתפלל עבורנו ותומך בנו בתקופה זו. חייו של נריה עדיין תלויים על בלימה, אך ראינו כמה סימנים מעודדים ואנו נאחזים בהם בתקווה.

אנו מאמינים בכוחה של תפילה, בכך שה' שומע תפילות ויכול לרפא גם כאשר הריפוי נראה בלתי אפשרי. לצד תחושת התודה העמוקה שלי לכל מי שדואג, אני מבקש שהתפילות עבור נריה יכללו גם איחולים לרפואה שלמה לכל מי שנפצע באורח קשה מידי מחבלים.

נריה וחבריו הם הגיבורים שמבטיחים שנוכל להתמיד ולנצח במאבק נגד אלה שזורעים רצח והרס. זהו מאבק על עתיד הציוויליזציה, לא פחות".