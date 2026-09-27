זוכרים ובוכים: השיעים מציינים שנתיים לחיסול נסראללה

אזכרה לנסראללה ( צילום: ללא קרדיט, אילוסטרציה AI )

בלבנון מציינים שנתיים לחיסולו הדרמטי של מזכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה על ידי ישראל, ובעוד הנהגת חיזבאללה משדרת אבל ובכפרים השיעים רבים בוכים, חלקים לא מבוטלים מלבנון מוצאים את עצמם מציינים את האירוע בהקלה ואף שמחה.

לרגל שנתיים למותו של חסן נסראללה בהתנקשות ישראלית במסגרת מתקפה אווירית כבדה ונועזת על המבצר הצבאי התת קרקעי של חיזבאללה בלב ביירות בלבנון, מציינים הכפרים השיעיים וארגון הטרור חיזבאללה את מותו של המחבל הראשי ומי שהוגדר כמרכזו של הציר האיראני. חיזבאללה קיים אירוע זיכרון גדול בקברו המפואר של המחבל המחוסל, במהלכו פיאר מחליפו החיוור של נסראללה את גדולתו ואת השפעתו והשיגיו "בהובלת ההתנגדות".

ארגון הטרור מנסה לעשות שימוש באירועי זיכרון אלה כדי להחדיר את עצמו חזרה אל השיח המדיני בלבנון, ולנסות לשמר מעט מהרלוונטיות העצומה בה החזיק ארגון הטרור בימי חיו של המנהיג המחוסל.

מעבר לאירועים המרכזיים של ארגון הטרור עצמו נרשמו גם מספר הפגנות תמיכה קטנות יותר ברחבי הכפרים וריכוזי אוכולוסייה שיעיים במדינה, אני בניגוד לעבר בהם היה חיזבאללה בן בית במסדרונות הכוח הלבנוניים, המדינה הרשמית הפנתה אל ארגון הטרור כתף קרה, ואף מי שהיו מקורביו של חיזבאללה בפרלמנט נמנעו מכל הגעה או הדהוד המסרים של ארגון הטרור.