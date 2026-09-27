חני נחמיאס מסתבכת: "חיכתה לה שם משטרה"

חני נחמיאס ( (צילום: יוטיוב / כאן חדשות) )

השחקנית הוותיקה חני נחמיאס, השתתפה לאחרונה בתוכנית "פאוור קאפל" ברשת 13, לצד בן זוגה יהודה אליאס, תוכנית שיצרה לא מעט סערות, ובעיקר ביף תקשורתי עם יוצרת התוכן אודיה פינטו.

על פי הדיווח בוואלה, נחמיאס טסה בשבוע שעבר בטיסה ממינכן לתל אביב. על פי נוכחים שהיו במקום, נחמיאס נקלעה לוויכוח עם צוות המטוס, שהסתיים, לטענתם, במשטרה שחיכתה לה עם הירידה מהמטוס.

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כאמור, בטיסה ממינכן לישראל שבה הייתה נחמיאס התחוללה דרמה לא קטנה בכלל. על פי נוכחים במקום, נחמיאס רצתה לקום לשירותים בשלב שבו המטוס כבר החל בהכנות לנחיתה, שלב שבו על פי ההנחיות כל הנוסעים אמורים להישאר ישובים במקומם.

צוות המטוס העיר לנחמיאס על כך, ומכאן החל, לטענת הנוכחים במקום, ויכוח קולני במיוחד, שכלל גם העלבות קשות. האירוע הסתיים, לטענתם, במשטרה שחיכתה לנחמיאס עם ירידתה מהמטוס.

מחני נחמיאס נמסר בתגובה: "מכחישים את הדברים. חג שמח ושנה טובה לעם ישראל".