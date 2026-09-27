המצטרפת החדשה לבנט מבהירה: "זה ישרת את נתניהו"

נפתלי בנט ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

קרן טרנר, המצטרפת החדשה למפלגת 'ביחד', בראשות נפתלי בנט, התראיינה היום (ראשון) בכאן רשת ב' והתייחסה לשאלה מי יהיה ראש הגוש.

בדבריה ענתה טרנר: "להרכיב כעת את הממשלה העתידית, רק ישרת את נתניהו. אגו לא ימנע את החלת הממשלה". עוד היא הוסיפה: "בדברים הכי חשובים, ארבע המפלגות רואות עין בעין: הקמת ועדת חקירה ממלכתית והגבלת כהונת ראש הממשלה".

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לפני כשבועיים אמרה טרנר ברדיו 103fm: "גוש השינוי, גוש התיקון היום מנוהל טוב, יש לנו ארבע מפלגות, הסכמי עודפים, אנחנו הולכים לשכנע את הציבור שיכול להיות פה אחרת. אנחנו הולכים לשכנע את כולם. הסקרים ככה, זה יכול להשתנות עוד 100 פעמים וזה הרבה מוטה בגלל מפלגות קטנות".

בנוסף פנתה לקהל המצביעים ואמרה: "מי שרוצה שינוי כי הוא לא רוצה עוד פעם את הממשלה הזו, מעבר לזו שהיא אחראית ל-7 באוקטובר, שלא דואגת ליוקר המחייה, תומכת בהשתמטות, החינוך שלנו על הפנים. יש לי 3 ילדים בבתי הספר – המצב של החינוך שלנו על הפנים. ילדי כיתה א' לא לומדים בכלל ליבה, יש לנו כל כך הרבה דברים לתקן ויהיה תרחיש הונגריה".

כמו כן, ציינה כי ביחד היא הרשימה המנוסה והמיומנת ביותר מבין הרשימות לכנסת הנוכחית: "יש לנו נבחרת מעולה, בנט שהיה ראש ממשלה ולא צריך זמן להתלמדות לשום דבר, יש לנו נבחרת ביצועיסטית, פרלמנטרית, אנשים שהיו מנכ"לים, ראשי ועדות ובעלי ניסיון, מגזר ציבורי זה משהו שצריך להכיר ולדעת. אנחנו חורשים את המדינה ומראים שיש אלטרנטיבה, יש לנו תוכניות עבודה, אנחנו יודעים מה לעשות ואנחנו רואים שיש התחזקות.

אנחנו חושבים שהדבר הכי נכון למדינת ישראל זה שב-28 באוקטובר נפתלי בנט יהיה ראש ממשלה עם יאיר לפיד לצידו ונבחרת מעולה של ביצועיסטים כי זה מה שמדינת ישראל צריכה לתיקונים מאוד משמעותיים. ראשי הגוש צריכים להביא כמה שיותר מנדטים לגוש השינוי ואנחנו נדע להסתדר. שום דבר לא ימנע את החלפת הממשלה, לא גרם של אגו".