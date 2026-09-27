יאיר נתניהו מטריף את הרשת: "זה נכון לנושא הבגידה"

יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יצא היום (ראשון) בהאשמה חמורה נגד גוש השמאל וכתב: "השמאל תמיד מאשים את הימין בפשעים שלו עצמו, זה נכון גם לנושא הבגידה".

אמש תקף נתניהו הצעיר בחריפות, את עיתון ה"ניו יורק טיימס". בציוץ חריף ולוחמני במיוחד שפרסם בחשבון ה-X שלו, תקף נתניהו הבן בחריפות את הסיקור הבינלאומי של המלחמה ואת ההסתמכות של הציבור הישראלי על פרסומי העיתון.

"הניו יורק טיימס פרסמו גם שישראל מרעיבה ועושה רצח עם בעזה ושישראל מאמנת כלבים לאנוס פלסטינים!", כתב נתניהו. "העיתון גם הכחיש את שואת יהודי אירופה בזמן אמת, והסתיר אותה מהציבור האמריקני!".

נתניהו לא עצר שם, קבע כי "מדובר בעיתון אנטישמי שונא ישראל שמעליל עלינו כמעט מדי יום!", והפנה את הזעם גם כלפי היריבים הפוליטיים מבית: "זה לא ייאמן שמבחינת השמאלנים אם משהו פורסם בניו יורק טיימס זה אמת!".