המצטרף החדש לוינטר מבהיר: "זה הכי קריטי שיש"

עו"ד ערן בן ארי, המצטרף החדש למפלגתו של עופר וינטר, התראיין היום (ראשון) ברדיו 'גל ישראל' ופרש את משנתו של המפלגה בנודע למערכת המשפט.

"צריך להפריד לשניים את משרת היועץ המשפטי לממשלה - פקיד אחד יהיה יועץ משפטי שמשרת את הממשלה באמון מלא, והתפקיד השני יהיה התובע הכללי.

לגבי בית המשפט העליון: אנחנו חושבים שהרעיון שבג"ץ הוא ערכאה ראשונה ואחרונה הוא בעייתי, צריך לתת זכות לאזרח או לרשות להגיש ערעור על החלטותיו".

עוד הוא הוסיף: "בלי קשר לכך, אנחנו במצב שבו ימונו עשרה שופטים בקדנציה הקרובה לבית המשפט העליון. זה כר נרחב מאוד להגעה להסכמות, וצריך לעשות כל מאמץ להגיע להסכמות לגבי מינוי השופטים. המינוי הוא הדבר הכי קריטי שיש".