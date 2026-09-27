הסלמה בים האדום: הסעודים תוקפים בתימן

סעודיה ביצעה לפני זמן קצר מספר תקיפות אוויריות עצימות כנגד מטרות הקשורות לארגון הטרור החות'י בתימן, המתקפה מציתה מחדש את הסכסוך שדעך לזמן קצר לאחר כיבושים משמעותיים של החות'ים לאורך הים האדום.

לאחר שלפני שבועות בודדים קרסה המערכה הסעודית כנגד המורדים החות'ים בתימן, שהצליחו להשיג כיבושים אסטרטגיים במרחב הים האדום במתקפת נגד, נראה כי הסכסוך שדעך לרגע קט, מתחמם שוב ואף יותר מבעבר.

לאורך הימים האחרונים החליפו הסעודים והמורדים מהלומות, החות'ים אף שיגור טילים בליסטיים לבירה במכה באופן כה כבד שהכריח את הרשויות להעביר את הלמידה למרוחקת ולא בבתי הספר.

כעת מחזירים הסעודים מכה עם מתקפות עומק על תשתיות החות'ים, והארגון הודיע שלא יבליג על המתקפה.

דובר הארגון החות'י,יחיא סרעא, הודיע כי מטוסי F-15 סעודיים הפציצו לטענתו שוק במחוז תעז שבתימן, והותירו כמעט 50 הרוגים ופצועים על פי הערכת נזק הראשוני והתחייב כי הארגון יגיב בעוצמה בזמן ובמקום הנכון.