אלירז שדה בהערכה מפתיעה: זו הממשלה היחידה בה איזנקוט יישב

מגיש i24 אלירז שדה, התייחס היום (ראשון) למערכת הבחירות המתקרבת וטען מה היא הממשלה היחידה שגדי איזנקוט יוכל להיות חבר בה.

‏שדה טען כי "לפי המספרים איזנקוט ישתה את הגוש שלו אבל זה לא יביא לו ממשלה, גם אם יישב עם הערבים מבחוץ או מבפנים זו תהיה ממשלה קצרה כי הערבים יפילו כל ממשלה שיהיו בה, זה הטבע הפוליטי שלהם.

‏הממשלה היחידה שאיזנקוט יוכל להיות בה היא ממשלה תחת נתניהו ודרישות של קווי יסוד והוצאת החרדים".