איום בתביעה נגד הליכוד: "יש לכם עד 19:00"

מפלגת הדמוקרטים העבירה כעת (ראשון) מכתב התראה חריף למפלגת הליכוד, בדרישה להסיר באופן מיידי סרטון שקרי שפרסם היום, ראש הממשלה בנימין נתניהו בחשבון ה-X (טוויטר) שלו.

הסרטון מציג הקלטה של יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, תוך טענה כוזבת כאילו הדברים נאמרו ב"ישיבת ראשי גוש השינוי". מדובר בשקר מוחלט. ההקלטה נלקחה מתוך ריאיון פומבי וגלוי שהעניק גולן לרשת ב'.

זהו ניסיון בוטה להונות את הציבור ולהטעות את הבוחרים באמצעות מצג מפוברק, המהווה גם הפרה של תעמולת בחירות על פי חוק.

בהודעה נמסר: הצבנו לליכוד אולטימטום להסרת הפרסום השקרי מכל הפלטפורמות עד השעה 19:00 היום. במידה והדרישה לא תיענה, בכוונתנו לנקוט בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותנו.