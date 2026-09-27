( צילום: גיל יערי/פלאש 90 )

רשות שדות התעופה פרסמה הודעה חשובה לציבור הנוסעים: חניוני נמל התעופה בן גוריון נמצאים כעת בתפוסה מלאה, וכל מקומות החניה תפוסים עד להודעה חדשה. ההודעה מגיעה בעקבות העלייה החדה בהיקף הנוסעים במהלך חגי תשרי.

"אנו מבקשים מציבור הנוסעים והמלווים להימנע מהגעה לנתב"ג ברכב פרטי ולהגיע לנמל התעופה באמצעות תחבורה ציבורית", נמסר מרשות שדות התעופה. ההודעה מתייחסת לכלל החניונים בשני הטרמינלים של נתב"ג. תקופת עומסים בנמל התעופה תקופת חגי תשרי מאופיינת מדי שנה בעלייה משמעותית בתנועת הנוסעים בנתב"ג. משפחות רבות יוצאות לחופשות בחול המועד, ותנועת הטיסות גדלה באופן ניכר. השנה, העומס בחניונים הגיע לשיא, והרשות נאלצה להודיע על תפוסה מלאה. מי שתכנן להגיע לנמל התעופה ברכב פרטי צריך כעת לשנות את התוכניות ולהיערך מראש לנסיעה בתחבורה ציבורית. קווי האוטובוסים והרכבת מספקים שירות סדיר לנתב"ג, ובימי חול המועד התדירות גבוהה יותר. חלופות תחבורה לנתב"ג הדרך הנוחה ביותר להגיע לנמל התעופה ללא רכב פרטי היא באמצעות הרכבת. קו הרכבת לנתב"ג מגיע ישירות לטרמינל 3, והנסיעה נמשכת כ-20 דקות מתחנת הרכבת בתל אביב. בנוסף, קווי אוטובוס רבים מגיעים לנמל התעופה מכל רחבי הארץ. חלופה נוספת היא שירותי המוניות והסעות פרטיות, שממשיכים לפעול כרגיל. מי שמגיע עם מלווה יכול להיפרד בכניסה לטרמינל, מבלי להיכנס לאזור החניונים התפוסים.

ביטול הטיסות ( (צילום: משה שי\פלאש 90) )

הגבלות נוספות בתקופת החגים

מעבר לבעיית החניונים, רשות שדות התעופה הטילה לאחרונה גם הגבלות על יציאה לירדן ברכב פרטי. החל מ-15 בספטמבר ועד 20 בספטמבר, לא תתאפשר יציאה מישראל לירדן ברכב פרטי דרך מעבר נהר הירדן ומעבר יצחק רבין. ההגבלה נקבעה בעקבות העומס הצפוי במעברים לקראת יום הכיפורים.

נוסעים ללא רכב עדיין יכולים לעבור את המעברים בהתאם לשעות הפעילות. במעבר נהר הירדן מופעל שירות הסעה מהצד הישראלי לצד הירדני במחיר של 8 שקלים לנוסע.

רשות שדות התעופה תעדכן את הציבור כאשר יתפנו מקומות חניה בנתב"ג. עד אז, מומלץ לתכנן את ההגעה לנמל התעופה באמצעות תחבורה ציבורית ולהגיע בשעה מוקדמת יותר מהרגיל.