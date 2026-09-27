בעקבות האסון ברצועת עזה: צה"ל בהנחייה נוספת לשבוע הקרוב

שלושה ימים אחרי האירוע הביטחוני החמור שהתרחש ברצועת עזה, מפקד זרוע היבשה קבע היום (ראשון) כי ייאסר על כל היחידות בצה"ל להשתמש ברחפני תקיפה למשך כל השבוע הקרוב, עד ה-4 באוקטובר - זאת כאמצעי זהירות מונע.
בצה"ל אמרו כי ביום ראשון הבא, בהתאם להערכת מצב, האוגדות יוכלו לחזור להשתמש ברחפנים תוקפים בהתאם לפעולות הנדרשות ודיווח על ביצוען.
האיסור מגיע בזמן שצה"ל עדיין פועל להשלים את הבדיקה בנוגע לנסיבות פיצוץ הרחפן בשבוע שעבר ברצועה שהוביל לנפילתם של רס״ר (מיל׳) נדב קלי ורס״ר (מיל׳) אופק מועלם ז״ל.
כזכור, מפקד זרוע היבשה עומד בראש צוות מומחים לבחינת נסיבות האירוע הקשה, וכבר ביום שישי האחרון החליט להפסיק את השימוש ברחפנים תוקפים ברצועת עזה למשך 48 שעות - כשכעת, בתום הערכת מצב, הוחלט על הארכת האיסור בשבוע נוסף.
איזה יופי שהחלטתם לעצור את הרחפנים במקום להכריע את המלחמה! מי שמרוויח מכל המריחה הזאת הם השרים שיושבים על התקציב. ממשלת פח שמנהלת טמטום מנוהל ממיאמי 🤡