בעקבות האסון ברצועת עזה: צה"ל בהנחייה נוספת לשבוע הקרוב

רצועת עזה ( ג'מאל עוואד / פלאש90 )

שלושה ימים אחרי האירוע הביטחוני החמור שהתרחש ברצועת עזה, מפקד זרוע היבשה קבע היום (ראשון) כי ייאסר על כל היחידות בצה"ל להשתמש ברחפני תקיפה למשך כל השבוע הקרוב, עד ה-4 באוקטובר - זאת כאמצעי זהירות מונע.