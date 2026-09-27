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חדשות צבא ובטחון

בעקבות האסון ברצועת עזה: צה"ל בהנחייה נוספת לשבוע הקרוב

מפקד זרוע היבשה החליט להאריך את איסור השימוש ברחפנים תוקפים למשך שבוע נוסף, זאת כאמצעי זהירות אחרי האסון ברצועת עזה בו נפלו נדב קלי ואופק מועלם ז״ל נפלו בעקבות פיצוץ רחפן צה"ל ברצועת עזה

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רצועת עזה (ג'מאל עוואד / פלאש90)

שלושה ימים אחרי האירוע הביטחוני החמור שהתרחש ברצועת עזה, מפקד זרוע היבשה קבע היום (ראשון) כי ייאסר על כל היחידות בצה"ל להשתמש ברחפני תקיפה למשך כל השבוע הקרוב, עד ה-4 באוקטובר - זאת כאמצעי זהירות מונע.

בצה"ל אמרו כי ביום ראשון הבא, בהתאם להערכת מצב, האוגדות יוכלו לחזור להשתמש ברחפנים תוקפים בהתאם לפעולות הנדרשות ודיווח על ביצוען.

האיסור מגיע בזמן שצה"ל עדיין פועל להשלים את הבדיקה בנוגע לנסיבות פיצוץ הרחפן בשבוע שעבר ברצועה שהוביל לנפילתם של רס״ר (מיל׳) נדב קלי ורס״ר (מיל׳) אופק מועלם ז״ל.

כזכור, מפקד זרוע היבשה עומד בראש צוות מומחים לבחינת נסיבות האירוע הקשה, וכבר ביום שישי האחרון החליט להפסיק את השימוש ברחפנים תוקפים ברצועת עזה למשך 48 שעות - כשכעת, בתום הערכת מצב, הוחלט על הארכת האיסור בשבוע נוסף.

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לפני 48 דקות

איזה יופי שהחלטתם לעצור את הרחפנים במקום להכריע את המלחמה! מי שמרוויח מכל המריחה הזאת הם השרים שיושבים על התקציב. ממשלת פח שמנהלת טמטום מנוהל ממיאמי 🤡
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