התאוריה שלא מתה: האם אבריל לאבין באמת הוחלפה על ידי כפילה?

יום הולדת הוא הזדמנות מצוינת לחגוג את הקריירה הארוכה של אבריל לאבין — מלהיטי הענק של תחילת שנות ה-2000 ועד למעמדה כאייקון פופ-פאנק בלתי מעורער. אבל לצד המוזיקה, יש אלמנט אחד שמלווה את לאבין כבר למעלה משני עשורים: אחת מתאוריות הקונספירציה המוזרות, העקשניות והמפורסמות ביותר בעולם הבידור.

לפי התאוריה, המוכרת ברשת כ-"Avril is Dead", אבריל לאבין המקורית כבר מזמן אינה בינינו, ומי שממשיכה להופיע, להקליט ולהתראיין במקומה היא בכלל כפילה בשם מליסה ונדלה. גם היום, כשהיא בת 42, יש כאלה שממשיכים להאמין שהיא נפטרה והוחלפה על ידי כפילה.

מאיפה הכל התחיל?

שורשי התאוריה מגיעים מבלוג מעריצים ברזילאי בשם Avril Esta Morta (אבריל מתה), שפורסם לראשונה ב-2011. כותבי הבלוג טענו כי מדובר בכלל בניסוי חברתי שנועד להראות עד כמה קל להפיץ פייק ניוז באינטרנט, אך הגולשים ברשת חפשו הוכחות והפכו את הבלוג לויראלי.

לפי סדר האירועים שמתארת התאוריה:

הלחץ וההסתגרות: לאחר יציאת אלבום הבכורה המצליח Let Go ב-2002, לאבין התקשתה להתמודד עם התהילה, הלחץ התקשורתי ואובדן סבה הקרוב. הגעתה של מליסה: כדי להתמודד עם צלמי הפפרצי והעומס, חברת התקליטים שכרה את מליסה ונדלה — אישה שדומה ללאבין באופן מדהים — כדי שתשמש ככפילה ותבלבל את התקשורת. השתיים אף הפכו לחברות קרובות. הטרגדיה וההחלפה: לפי הקונספירציה, בשיא הצלחתה בשנת 2003, אבריל נכנסה לדיכאון עמוק ושמה קץ לחייה. חברת התקליטים, שלא רצתה לאבד את מכונת הלהיטים הרווחית, החליטה להעלים את המקרה ולהחליף את אבריל במליסה באופן קבוע.

"ההוכחות" של חובבי הקונספירציות

התאוריה צברה תנופה אדירה בפורומים כמו Reddit ובסרטוני TikTok, כאשר המאמינים בה מציגים סדרה של רמזים כביכול:

שינויים במראה החיצוני: המעריצים השוו תמונות מ-2002 לתמונות מאוחרות יותר וטענו כי צורת האף, הסנטר, המבנה של נמשים ואפילו הקעקועים של לאבין השתנו.

השינוי הסגנוני: המעבר של לאבין מהסגנון הטומי-בוי המחוספס של Complicated לשירים פופיים וורודים יותר כמו Girlfriend ב-2007, הוצג כהוכחה לכך שמדובר באדם שונה לחלוטין.

רמזים מושתלים בשירים: חובבי תאוריות מצאו "מסרים סמויים" בטקסטים. בשיר Slipped Away היא שרה "The day you went away / Left me with nothing to say", ובצילומי יחסי ציבור מסוימים היא הצטלמה כשידה מסומנת בשם "Melissa".

המציאות: מה אבריל לאבין אומרת על זה?

לאבין עצמה התייחסה לתאוריה מספר פעמים לאורך השנים, לרוב בשעשוע ובביטול. בראיונות היא ציינה: "זה פשוט מוזר בטירוף. איך אנשים בכלל חושבים דבר כזה? זה לחלוטין לא הגיוני".

המקור השינויים החזותיים והסגנוניים לאורך השנים פשוט בהרבה: לאבין פרצה לחיינו כנערה בת 17. כמו כל אדם, מראהו, טעמו האופנתי וסגנונו המוזיקלי משתנים ומתבגרים לאורך עשרות שנים. בנוסף, לאבין התמודדה במשך שנים עם מחלת הליים הקשה, שהובילה להתרחקותה מאור הזרקורים ולשינויים פיזיים טבעיים.

התאוריה על מותה והחלפתה של אבריל לאבין הפכה לחלק בלתי נפרד מהפולקלור של עידן האינטרנט. היא ממחישה את הכוח של הרשת לייצר נרטיבים מרתקים מתוך פרטים מקריים, ומציגה את הדרך שבה מעריצים מנסים להסביר שינויים טבעיים שאמנים עוברים לאורך הקריירה.

כך או כך, אבריל לאבין המקורית, האמיתית והיחידה ממשיכה ליצור, להופיע ולהוכיח שהיא כאן כדי להישאר.