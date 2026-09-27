לקפה בסוכה: עוגת שוקולד פירורים בקלות

מחפשים משהו מתוק להגיש בסוכה בלי להסתבך יותר מדי? עוגת שוקולד פירורים היא בדיוק מה שצריך: עוגה רכה ושוקולדית עם שכבת פירורים פריכה מלמעלה, שמכינים בקערה אחת ובכמה דקות עבודה.

מצרכים לעוגה

2 ביצים

¾ כוס סוכר

½ כוס שמן

1 כוס מים

1 כפית תמצית וניל

1½ כוסות קמח

½ כוס קקאו

1 כפית אבקת אפייה

קורט מלח

לפירורים

½ כוס קמח

⅓ כוס סוכר

2 כפות קקאו

3 כפות שמן

אופן ההכנה

מחממים תנור ל-170 מעלות ומשמנים תבנית בינונית.

בקערה גדולה טורפים את הביצים והסוכר. מוסיפים שמן, מים ותמצית וניל ומערבבים. מוסיפים קמח, קקאו, אבקת אפייה ומלח ומערבבים רק עד לקבלת בלילה אחידה.

יוצקים את הבלילה לתבנית.

בקערה קטנה מערבבים קמח, סוכר, קקאו ושמן בעזרת האצבעות עד שמתקבלים פירורים. מפזרים אותם באופן אחיד מעל בלילת השוקולד.

אופים במשך כ-30-35 דקות, או עד שקיסם שננעץ במרכז העוגה יוצא עם מעט פירורים לחים.

מניחים לעוגה להתקרר לפני החיתוך. אפשר להגיש כמו שהיא או לפזר מעל מעט אבקת סוכר.