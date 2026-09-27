צה"ל מאשר: חוסל מפקד חמאס שהיה מעורב בהחזקת 9 חטופים בעזה

המחבל שחוסל ( דובר צה"ל )

חיסול משמעותי נוסף: דובר צה"ל אישר כעת (ראשון) כי מחמד חמד מחמד גבאין, מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, חוסל בתקיפה של צה"ל ובשב"כ ביום שלישי האחרון בצפון רצועת עזה.

בצה"ל אמרו כי לאורך המלחמה המחבל היה מעורב בהחזקתם של 9 חטופים בשבי החמאס: זיו ברמן, איתן מור, לירי אלבג, אגם ברגר, מתן אנגרסט, גלי ברמן, עמרי מירן, קית' סגל ואלון אהל. "בעת האחרונה המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיווה" הובהר. "כוחות הביטחון בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

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ההודעה על החיסול הנוכחי מגיעה אחרי שמוקדם יותר היום דווח גם על חיסולו של המחבל סאהר נדאל לטפי צקר, פעיל בארגוני הג'יהאד העולמי הפועלים ברצועת עזה, בתקיפה ישראלית שבוצעה אמש במרחב נוציראת. לפי הודעת צה"ל, המחבל פשט לשטח ישראל במהלך טבח 7 באוקטובר, ושימש כנהג האופנוע שחטף את נועה ארגמני ואבינתן אור ממסיבת הנובה לרצועת עזה. תיעוד החטיפה של השניים הפך לאחד הסמלים המזוהים ביותר של מתקפת הטרור.

בצה"ל מסרו כי במהלך המלחמה סיפק המחבל אמצעי לחימה לארגון הטרור חמאס, ובתקופה האחרונה פעל יחד עם פעילי הזרוע הצבאית של חמאס והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל.