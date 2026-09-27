30 שנה ל"סברינה המכשפה הצעירה": 10 דברים שלא ידעתם על הסדרה

כשבספטמבר 1996 עלתה למסך "סברינה המכשפה הצעירה", מעטים שיערו שהסיפור על הנערה שמגלה ביום הולדתה ה-16 שהיא בעלת כוחות קסם יהפוך לאחד הלהיטים הגדולים והזכורים ביותר של שנות ה-90. עם חתול שחור ושנון, שתי דודות ססגוניות והמוני רגעים נוסטלגיים, הסדרה כישפה מיליוני צופים ברחבי העולם וקיבעה את מעמדה כקלאסיקת טלוויזיה אהובה.
רגע לפני שאתם שולפים את המקלטים ומנסים לכשף משהו בעצמכם, הנה 10 עובדות מפתיעות ומעניינות על מה שבאמת קרה מאחורי הקלעים של הסדרה:
הנה 10 עובדות מעניינות על הסדרה "סברינה המכשפה הצעירה":
- מקור הקומיקס: הסדרה מבוססת על סדרת קומיקס פופולרית מבית Archie Comics, שיצאה לראשונה כבר בשנות ה-60.
- הפיילוט שהיה סרט: לפני שהסדרה עלתה למסך, יצא באותה שנה (1996) סרט טלוויזיה באותו שם, ששימש כפיילוט. בסרט הזה שיחקה ראיין ריינולדס הצעיר בתור מושא האהבה של סברינה.
- סאלם הופעל על ידי צוות שלם: החתול השחור סאלם סברהגן הופעל בעיקר באמצעות בובת אנמטרוניקס מתקדמת, אותה תפעלו שלושה בובנאים שונים במקביל על הסט (אחד לשפתים, אחד לעיניים/אוזניים ואחד לגוף). לעיתים השתמשו גם בחתולים אמיתיים.
- הקול מאחורי סאלם: מי שדיבב את סאלם החתול, ניק באקיי, היה בכלל אחד מהתסריטאים והמפיקים של הסדרה.
- החלפת הבית הפיזי: בית האחיות ספלמן המפורסם שנראה בפתיח של הסדרה קיים במציאות – הוא ממוקם בניו ג'רזי (סאות' אורנג'), בעוד עלילת הסדרה עצמה מתרחשת במסצ'וסטס.
- משפחה על הסט: מליסה ג'ואן הארט (סברינה) ואמה, פולה הארט, היו השותפות שהפיקו את הסדרה. בנוסף, כמה מאחיותיה של מליסה הופיעו בתפקידי אורח במהלך העונות.
- הרפרנס לשרלוק הולמס: שמה של העיירה הבדיונית שבה סברינה גרתי, "וסטברידג'" (Westbridge), שואב את שמו מהבובנאי הראשי והמפעיל של החתול סאלם.
- קרוס-אוברים מפורסמים: הסדרה הייתה חלק מגוש השידור האהוב "TGIF" של רשת ABC, וקיימה פרקי מצליבים עם סדרות כמו "ילד פוגש עולם" ו-"קלולס".
- שינוי רשת באמצע הדרך: לאחר 4 עונות מוצלחות ברשת ABC, הסדרה עברה לרשת The WB (שהפכה בהמשך ל-CW) עבור 3 העונות האחרונות שלה, שם קיבלה טון מעט בוגר יותר.
- אתחול קודר בנטפליקס: בשנת 2018 השיקה נטפליקס את "הרפתקאותיה מצמררות של סברינה", עיבוד קודר ואפל בהרבה שמבוסס על אותו מקור קומיקס, אך הפעם כדרמת אימה לגמרי.