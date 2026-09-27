30 שנה ל"סברינה המכשפה הצעירה": 10 דברים שלא ידעתם על הסדרה

סברינה המכשפה הצעירה ( צילום מסך יוטיוב Sabrina The Teenage Witch )

כשבספטמבר 1996 עלתה למסך "סברינה המכשפה הצעירה", מעטים שיערו שהסיפור על הנערה שמגלה ביום הולדתה ה-16 שהיא בעלת כוחות קסם יהפוך לאחד הלהיטים הגדולים והזכורים ביותר של שנות ה-90. עם חתול שחור ושנון, שתי דודות ססגוניות והמוני רגעים נוסטלגיים, הסדרה כישפה מיליוני צופים ברחבי העולם וקיבעה את מעמדה כקלאסיקת טלוויזיה אהובה.