חגיגות סוכות בשומרון נפתחו: אלפי מטיילים באתרי התיירות

חול המועד סוכות נפתח היום (ראשון) בתנופת תיירות ערה ברחבי השומרון. כבר משעות הבוקר של היום הראשון לחג, החלו אלפי מטיילים ומשפחות מכל רחבי הארץ לגדוש את אתרי הטבע, הפארקים, מרכזי המורשת והמעיינות בשומרון, ולחגוג את החג בלב ארץ התנ"ך.

בין האתרים המרכזיים שזכו לתנועה רבה החל משעות הבוקר, היו מרכז מורשת אלון מורה, שם התנסו המבקרים בפארק המנהיגות האתגרי ובטיילת החדשה, החוות החקלאיות שפתחו את שעריהן למבקרים. בנוסף, מטיילים רבים פקדו את המעיינות ברחבי השומרון, בהם פארק "ידידיה" ברבבה, "שביל הגבורה" בטל מנשה, עיינות עמית ועין כפיר.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, אמר: "ארץ השומרון מחבקת היום את המטיילים הרבים שבאו לחגוג איתנו את חג הסוכות. התשובה הניצחת שלנו לכל האתגרים מבית ומחוץ היא בדיוק זו – להמשיך לטייל, להמשיך לבנות ולחבר את כל שדרות העם לארץ התנ"ך. אני מזמין את כל בית ישראל להמשיך להגיע לכאן גם בימים הקרובים, לחוות ולהתרגש איתנו".

מחר ובימים הקרובים צפויים להימשך אירועי הענק של סוכות בשומרון, ובראשם "המירוץ למיליון" במסלולי צפון השומרון המשלב משחק ניווט אינטראקטיבי נושא פרסים, פסטיבלי המורשת וחידות בהר גריזים ובסבסטיה, וכן סיורים מודרכים בנחל קנה.

גולת הכותרת של אירועי החג תתקיים ביום רביעי, אז תצא לדרך "צעדת השומרון" - מסע וחגיגה המונית לכל המשפחה במרחבים המרגשים של יישובי צפון השומרון כדים, גנים ונעה. הצעדה תכלול מסלול חווייתי בטבע, הופעות של אמנים מובילים, עמדות הפעלה, מתנפחים ושלל אטרקציות למשפחות

כל המידע זמין ומתעדכן באונליין באתר התיירות של שומרון, וכן בדפי הפייסבוק והאינסטגרם של "תיירות שומרון".