יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על קים אור אזולאי

קים אור אזולאי. ( טל עבודי )

קים אור אזולאי נמצאת על המסך כבר יותר מעשור, למרות שהיא רק בת 24. היא התחילה ככוכבת ילדים ונוער, המשיכה לעולם האופנה והרשתות החברתיות, ובשנים האחרונות ביססה את עצמה גם כשחקנית בסדרות ובסרטים לקהל הבוגר. היום (ראשון), כשהיא חוגגת יום הולדת 24, הנה עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליה.

1. היא התחילה את הקריירה כבר בגיל 11 הרבה לפני "מנאייכ", "מלכת היופי של ירושלים" ו"רוקדים עם כוכבים", אזולאי הייתה ילדה בת 11 שהגיעה לעונה הראשונה של "הבנים והבנות" בערוץ הילדים. היא הצליחה להגיע עד לגמר, ומשם החלה לבנות קריירה שנמשכת כבר יותר ממחצית מחייה. שנתיים לאחר מכן השתתפה גם בתוכנית "המתבגרים", ובהמשך הפכה בהדרגה לאחת מכוכבות הנוער הבולטות בישראל. 2. בגיל 13 כבר היה לה עסק משלה בזמן שרוב בני גילה עוד היו עסוקים בבית הספר, אזולאי כבר נכנסה לעולם האופנה והקימה ליין כובעים משלה. הכובע הפך באותן שנים לחלק בלתי נפרד מהלוק שלה ולמעין סימן היכר. בהמשך החיבור לאופנה הפך לחלק משמעותי בקריירה שלה: היא הוציאה קולקציות, שיתפה פעולה עם מותגים ושימשה לאורך השנים כפרזנטורית ושגרירת מותג של חברות אופנה וטיפוח.

קים אור אזולאי ( רפי דלויה )

3. אמא שלה עזבה את העבודה כדי לנהל אותה

מאחורי הקריירה שהחלה בגיל צעיר מאוד עמדה גם אמה, רויטל. כשהעבודה של בתה בתעשייה החלה לצבור תאוצה, היא עזבה את עבודתה כמנהלת חשבונות בעסק המשפחתי והפכה למנהלת האישית שלה. אזולאי סיפרה לאורך השנים כי הנוכחות של אמה לצידה, במיוחד כשהייתה קטינה שעבדה בתעשיית הבידור, העניקה לה תחושת ביטחון והגנה.

4. השם "אור" בכלל לא היה חלק משמה בלידה

אזולאי נולדה בשם קים אזולאי, אבל את השם האמצעי שמזוהה איתה היום היא קיבלה בעקבות רב שנכח בבריתה והציע להוריה להוסיף לה את השם "אור". כך הפכה קים אזולאי לקים אור אזולאי - השם שבו היא מוכרת מאז לקהל הישראלי.

5. היא שברה שלוש חוליות בתאונת אופנוע ים

בספטמבר 2021 עברה אזולאי תאונת אופנוע ים קשה, שבעקבותיה סבלה משברי דחיסה בשלוש חוליות בעמוד השדרה. התאונה אילצה אותה לעצור בבת אחת את שגרת החיים והאימונים האינטנסיבית שלה ולהתחיל תהליך שיקום. בהמשך סיפרה כי לפני התאונה הייתה מתאמנת אפילו שש פעמים בשבוע, ואילו לאחריה נאלצה לחזור לפעילות בהדרגה, בין היתר באמצעות הליכות ופילאטיס.

6. היא התחילה ככוכבת נוער - והצליחה לצאת מהמשבצת

במשך שנים הייתה אזולאי מזוהה בעיקר עם סדרות ילדים ונוער כמו "אילת", "בצפר", "ספיידרז", "כפולה" ו"מקיף מילאנו", אלא שבהדרגה היא החלה לקבל גם תפקידים שפנו לקהל בוגר יותר. היא שיחקה בעונה השנייה של "מלכת היופי של ירושלים", הופיעה בעונה השלישית של "מנאייכ" בתפקיד שירה הראל, בתו של ברק הראל שמגלם עמוס תמם, ושיחקה גם בסרטים "לרוץ על החול" ו"גבעה 338".

קים אור ויפתח זיו אצל הרב ביסטריצקי. ( איציק אוחנה 'כיכר השבת' ו'הרבנית של האינסטגרם )

7. היא בכלל רצתה לשדך את יפתח זיו לאחותה

סיפור האהבה של אזולאי והכדורסלן יפתח זיו לא התחיל בדיוק כרומן. השניים נפגשו לראשונה במשחק ראווה בשנת 2018, כששניהם עוד היו במערכות יחסים אחרות. כשנפגשו שוב בהמשך, אזולאי בכלל חשבה שזיו יכול להתאים לאחותה וניסתה לשדך ביניהם. בסופו של דבר השידוך הלך לכיוון אחר לגמרי: השניים הפכו לזוג בשנת 2020.

8. כשהם התחילו להתקרב, יפתח בכלל לא ידע שהיא עדיין לא בת 18

בתחילת ההיכרות הרומנטית שלהם נרשם רגע משעשע במיוחד. זיו, שמבוגר מאזולאי בכמה שנים, גילה את גילה האמיתי רק כשסיפרה לו שנותרה לה בגרות להשלים. למרות ההפתעה, הקשר נמשך. בנובמבר 2024 השניים התארסו, וביולי 2025, אחרי כחמש שנות זוגיות, הם נישאו.

קים אור ויפתח עם בנם ( צילום: אינסטגרם של קים )

9. היא תמיד רצתה להיות אמא צעירה

לאורך השנים אזולאי לא הסתירה את הרצון שלה להקים משפחה בגיל צעיר. גם לאחר החתונה היא דיברה בגלוי על האימהות ועל הרצון להביא ילדים, לצד החששות וההבנה שמדובר בשינוי גדול בחיים. באוגוסט האחרון, כשהיא עדיין בת 23, הרצון הזה הפך למציאות: אזולאי וזיו הפכו להורים בפעם הראשונה.

10. רגע לפני גיל 24 היא הפכה לאמא לדילן

ב-28 באוגוסט 2026, פחות מחודש לפני יום הולדתה ה-24, אזולאי ילדה את בנה הבכור. כשבועיים לאחר הלידה חשפו היא וזיו במהלך הברית את השם שבחרו לו - דילן זיו. כך היא מגיעה לגיל 24 אחרי שנה עמוסה במיוחד, וכשהיא כבר מחזיקה ביותר מעשור של קריירה מאחוריה - ועכשיו גם בתואר חדש: אמא.