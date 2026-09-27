עד הדלת: כך מגיבה עינב בובליל לעוקבות שמגיעות לביתה

עינב בובליל ( צילום: סרוגים )

עינב בובליל רגילה לקבל לא מעט אהבה מהעוקבות שלה ברשתות החברתיות, אבל מתברר שאצל חלקן הפרגון כבר מזמן לא נשאר מאחורי המסך. יוצרת התוכן חשפה כי נשים מגיעות באופן קבוע עד לביתה - ולא מדובר במקרה חד-פעמי, אלא בתופעה שלדבריה מתרחשת אפילו "יום כן, יום לא".

במהלך שאלות ותשובות שערכה אמש בחשבון האינסטגרם שלה, נשאלה בובליל האם הייתה מקבלת באהבה עוקבת שמגיעה אליה הביתה, או שמבחינתה מדובר בחציית גבול.

עינב בובליל ( צילום: אינסטגרם )

"באות אליי כל הזמן נשים הביתה"

"באות אליי כל הזמן נשים הביתה, קבוע, יום כן יום לא, אז למה לא?", השיבה בובליל. היא אמנם הודתה שמדובר במידה מסוימת בחציית גבול, אך הסבירה כי מבחינתה הכוונה שעומדת מאחורי הביקורים היא זו שעושה את ההבדל.

"כן, זה כאילו חציית גבול, אבל אני יודעת שהן באות מאהבה ולפרגן ולתת רק חיבוק ונשיקה, להגיד כמה מילים טובות, אז אני לא יכולה להתעצבן או לכעוס", הסבירה. "אני תמיד מקבלת אותן יפה ומזמינה אותן להיכנס והכול בסדר, ברוח טובה".

חציית גבול - אבל לא כועסת

בעולם שבו הגבול בין החיים הפרטיים של משפיענים לבין הקהל שעוקב אחריהם הולך ומיטשטש, הגעה לביתו הפרטי של אדם יכולה בהחלט להיתפס כצעד חריג. אלא שבובליל בוחרת להסתכל על הסיטואציה מזווית אחרת: היא מודעת לכך שיש כאן חציית גבול מסוימת, אך מבחינתה הנשים שמגיעות לביתה עושות זאת מתוך אהבה, חיבה ורצון לפרגן.

ואולי דווקא בגלל זה התגובה שלה בולטת: גם כשהאהבה מהאינסטגרם מגיעה ממש עד לדלת הבית, בובליל מספרת שהיא לא כועסת ולא שולחת את העוקבות בחזרה - אלא מקבלת אותן בחום, ולאפילו מזמינה אותן להיכנס.