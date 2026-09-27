אליזה בן שלום ( צילום מסך יוטיוב נטפליקס )

רחבת המוסדות הלאומיים ההיסטורית בירושלים אירחה בסוף השבוע אירוע מיוחד מסוגו: מאות עולים ועולות צעירים התכנסו לערב תוסס של דייטינג, קוקטיילים ומוזיקה, בניצוחה של השדכנית המפורסמת בעולם מסדרת הלהיט "Jewish Matchmaking" בנטפליקס.

אורחת הכבוד של הערב הייתה אליזה בן שלום, שהפכה לפנים המוכרות ביותר בעולם השידוכים היהודיים המודרניים.

"השקעה בעתיד העם היהודי" אליזה בן שלום, כוכבת סדרת הלהיט של נטפליקס, הגיעה כדי לחלוק תובנות, להנחות מעגלי היכרות ולחבר בין צעירים שעלו ארצה ומחפשים לבנות את חייהם בירושלים. "להביא מאות רווקים יהודים צעירים יחד בירושלים זה לא רק עוד אירוע", הבהירה בן שלום. "אנחנו משקיעים בעתיד העם היהודי. המשכיות יהודית מתחילה בחיבור יהודי: היכרות אחת יכולה להפוך לנישואין, לבית יהודי, למשפחה ולתחילתן של דורות הבאים". לדבריה, "הרווקים האלה הם העתיד שלנו, ולעזור להם למצוא זה את זו זו לא רק מצווה אלא חובה ואחת ההשקעות החשובות ביותר שאנחנו יכולים לעשות".

דייטינג במוסדות הלאומיים לעולים חדשים ( רוני פלזנשטיין )

מאות עולים מכל רחבי העולם

האירוע כלל ארוחת ערב, קוקטיילים, משחקי חברה וריקודים, והיווה מפגן של גאווה יהודית, שמחת חיים וציונות צעירה ופועמת. המשתתפים הגיעו מכל רחבי העולם - רובם ממדינות ארה"ב וקנדה, חלקם עלו לאחרונה וחלקם כבר מתיישבים בארץ.

כפי שעולה מנתוני עליית צעירים מצפון אמריקה, רבע מהעולים הצעירים מארה"ב וקנדה צפויים להתגייס לצה"ל כחיילים בודדים. רבים מהם מחפשים לא רק קריירה או דירה בישראל, אלא גם בן או בת זוג שיבנו איתם את הבית הישראלי שלהם.

הרב דורון פרץ, נשיא ההסתדרות הציונית העולמית, הסביר את הבחירה הסימבולית במקום: "הבניין שבו נולדה המדינה הוא המקום הטבעי ביותר שבו תיוולד גם אהבה. הצעירים האלה בחרו לבנות את עתידם בישראל - והאחריות שלנו היא לעזור להם לבנות כאן גם בית".

האירוע "נפגשים בירושלים" (MEET. MINGLE. PARTY.) התקיים ביוזמת ההסתדרות הציונית העולמית, בשיתוף עיריית ירושלים וארגון "נפש בנפש".

שידוכים בעידן המודרני

האירוע משקף מגמה גוברת בקהילה היהודית בעולם ובישראל: חיפוש אחר דרכים חדשות ויצירתיות לחבר בין רווקים ורווקות. בעוד שבעבר השידוכים התנהלו בעיקר דרך שדכניות מסורתיות או מעגלים חברתיים צרים, כיום צצים יותר ויותר אירועי היכרויות מאורגנים, אפליקציות שידוכים ייעודיות לקהילה היהודית, ואפילו תוכניות ריאליטי כמו "חתונה ממבט ראשון".

עם זאת, כפי שעולה ממכתב מטלטל של רווקה שפורסם לאחרונה, תחום מחפשי הזוגיות בקהילות שלנו עדיין סובל מדממת שקטה. רווקים ורווקות רבים מרגישים שהם לא נראים, שאנשים לא חושבים עליהם מספיק. אירועים כמו זה בירושלים מנסים לתת מענה לצורך הזה - לא רק להכיר, אלא גם להרגיש שמישהו רואה אותך.

ציונות צעירה ופועמת

האירוע בירושלים משקף גם תופעה רחבה יותר: גל עלייה של צעירים יהודים מהעולם המערבי, שבוחרים לבנות את עתידם בישראל למרות האתגרים. בעוד שבמדינות כמו צרפת העלייה מונעת לעיתים מחשש ומאנטישמיות גוברת, עולי ארה"ב וקנדה מגיעים לרוב מתוך בחירה אידיאולוגית וחיבור לארץ.

ההסתדרות הציונית העולמית, עיריית ירושלים וארגון "נפש בנפש" רואים באירועים כאלה חלק ממאמץ רחב יותר לקלוט את העולים החדשים ולעזור להם להשתלב בחברה הישראלית - לא רק במישור המקצועי והכלכלי, אלא גם במישור החברתי והאישי.

כפי שסיכמה אליזה בן שלום: "זה לא רק אירוע היכרויות. זו השקעה בעתיד של עם ישראל".