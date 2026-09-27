אירוע ביטחוני חריג ליד בסיס צבא ארה"ב בבריטניה

בסיס חיל האוויר הבריטי בפיירפורד ( Airlinephoto\שאטרסטוק )

אירוע ביטחוני חריג: משטרת בריטניה הודיעה היום (ראשון) כי מספר גברים נעצרו בכפר סמוך לבסיס חיל האוויר המלכותי בפיירפורד, בו מוצבים כוחות גדולים של חיל האוויר האמריקני ושממנו יצאו גם התקפות של ארה"ב על איראן.

לפי המשטרה, העצורים חשודים בעבירה על חוק חומרי הנפץ. במקביל דווח בתקשורת הבריטית כי צוות חבלנים לסילוק פצצות הוזעק לאזור ובדק מספר כלי רכב, ככל הנראה בחשד שמדובר במכוניות תופת, ותושבים פונו ממספר בניינים בכפר. האירוע הנוכחי מגיע אחרי שבימים האחרונים האבטחה בבסיס הבריטי תוגברה באופן משמעותי. כבר אתמול דווח ברשת רויטרס כי מחסומים הוצבו באזור, ובנוסף שוטרים חמושים מנעו גישה לבסיס, וכלי רכב של כוחות החירום נצפו באזור.

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בשלב זה לא ידועים פרטים על זהות העצורים, ולא נאמר מפורשות האם הבסיס היה יעד למזימת פיגוע. בחיל האוויר האמריקני מסרו כי הכוחות "ערים לדיווחים", אך סירבו לפרט על אמצעי האבטחה שננקטו ורק ציינו כי "היחידות המוצבות בבריטניה ממשיכות לעמוד בכוננות וינקטו צעדים מתאימים כדי להגן על אנשי הצבא, האזרחים, הקבלנים ובני משפחותיהם. אנחנו בוחנים באופן שוטף מגוון גורמים כדי להחליט אילו אמצעי הגנה להפעיל או לשנות בבסיסים.

כאמור, בסיס חיל האוויר המלכותי בפיירפורד משמש את צבא ארה"ב להצבת כוחות רבים, והוא גם מארח את המפציצים האמריקניים שיצאו להתקפות על איראן במהלך המלחמה. ביולי האחרון משמרות המהפכה של איראן איימו לתקוף את הבסיס אם מטוסי חיל האוויר האמריקני ימשיכו לטוס ממנו לתקיפות באיראן, כשטענו כי "כל בסיס המשמש לשיגור התקפות על שטח איראני הוא מטרה לגיטימית לכוחותינו".