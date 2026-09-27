סרוגים
חדשות בעולם

עקב מזג האוויר הקיצוני: משרד החוץ בפנייה לישראלים השוהים בנפאל

שגרירות ישראל בנפאל פועלת לאיתור ישראלים שנמצאים באזורים עם קשיי גישה בנפאל, ונקלעו למזג אוויר קיצוני. לדבריהם, טרם נוצר קשר עם מספר תיירים ישראלים

תגובות
עקבו אחרינו ב -
שיטפונות בנפאל. ארכיון ( Pratisha Manandhar\שאטרסטוק)

משרד החוץ הודיע היום (שישי) כי השגרירות הישראלית בנפאל פועלת לאיתור אזרחים ישראלים שטרם נוצר עמם קשר בנפאל, זאת עקב מזג האוויר הקיצוני שפוקד את המדינה בימים האחרונים.

לפי הודעת משרד החוץ, "בימים האחרונים פוקד את נפאל מזג אוויר קיצוני, הכולל גשמים עזים ורצופים, אשר הובילו לחסימות כבישים ולשיבושי תנועה באזורים שונים במדינה. מספר תיירים ישראלים נמצאים באזורים הרריים שבהם קיימים קשיי גישה".

חדשות סרוגים

עוד נמסר כי "שגרירות ישראל בנפאל נמצאת בקשר עם חברות התיירות והמדריכים המקומיים, ופועלת לאיתור ישראלים שטרם נוצר עמם קשר ולסיוע, ככל שניתן ובהתאם לתנאי השטח, במאמצים להעברתם לאזורים בטוחים".

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
הצטרפו אלינו