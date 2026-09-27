עקב מזג האוויר הקיצוני: משרד החוץ בפנייה לישראלים השוהים בנפאל

משרד החוץ הודיע היום (שישי) כי השגרירות הישראלית בנפאל פועלת לאיתור אזרחים ישראלים שטרם נוצר עמם קשר בנפאל, זאת עקב מזג האוויר הקיצוני שפוקד את המדינה בימים האחרונים.

לפי הודעת משרד החוץ, "בימים האחרונים פוקד את נפאל מזג אוויר קיצוני, הכולל גשמים עזים ורצופים, אשר הובילו לחסימות כבישים ולשיבושי תנועה באזורים שונים במדינה. מספר תיירים ישראלים נמצאים באזורים הרריים שבהם קיימים קשיי גישה".