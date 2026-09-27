יסמין לוקאץ' חושפת: "כעסו עליי שראיינתי אותו"

( צילום מסך מתוך "בסלון של יסמין" )

אשת העסקים יסמין לוקאץ', מגישת הפודקאסט "בסלון של יסמין", שיתפה ברשתות החברתיות בתגובות שקיבלה בעקבות הפרק שבו אירחה את שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. בתמונה שפרסמה לצד השר סמוטריץ', כתבה לוקאץ': "לפני שבועיים בערך פרסמתי בפודקאסט פרק עם בצלאל סמוטריץ'. הופתעתי מכמות הקולות 'הליברלים' בתגובות שכיעסו שנתתי במה לקול שונה מהקול שלהם".

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בהמשך הדברים בחרה להשיב למבקרים ולצאת נגד התופעה: "חברים, זה מאוד לא ליברלי לא להקשיב לאחרים. זה מאוד לא מאוחד לדבר בגסות על מי שאתה לא מסכים איתו".