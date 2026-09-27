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יסמין לוקאץ' חושפת: "כעסו עליי שראיינתי אותו"

אשת העסקים ומגישת הפודקאסט "בסלון של יסמין" שיתפה בתגובות שקיבלה בעקבות הפרק עם שר האוצר, ויצאה נגד המבקרים: "זה מאוד לא ליברלי לדבר בגסות על מי שאתה לא מסכים איתו"

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(צילום מסך מתוך "בסלון של יסמין")

אשת העסקים יסמין לוקאץ', מגישת הפודקאסט "בסלון של יסמין", שיתפה ברשתות החברתיות בתגובות שקיבלה בעקבות הפרק שבו אירחה את שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

בתמונה שפרסמה לצד השר סמוטריץ', כתבה לוקאץ': "לפני שבועיים בערך פרסמתי בפודקאסט פרק עם בצלאל סמוטריץ'. הופתעתי מכמות הקולות 'הליברלים' בתגובות שכיעסו שנתתי במה לקול שונה מהקול שלהם".

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בהמשך הדברים בחרה להשיב למבקרים ולצאת נגד התופעה: "חברים, זה מאוד לא ליברלי לא להקשיב לאחרים. זה מאוד לא מאוחד לדבר בגסות על מי שאתה לא מסכים איתו".

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