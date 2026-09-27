צפו: כך חמאס ניצל ילד להעברת אמצעי לחימה

צה”ל חשף היום (ראשון) תיעוד ממחנות המרכז ברצועת עזה, שבו נראה ילד מעביר אמצעי לחימה לתוך בית אזרחי. לפי דובר צה”ל, הכוחות הפועלים ברצועה זיהו מחבל המשתמש בילד לצורך העברת אמצעי הלחימה.

על פי הודעת צה”ל, המחבל ניצל את הילד והשתמש בו כמגן אנושי, במטרה להעביר את אמצעי הלחימה מבלי שכוחות צה”ל יתקפו ויסכלו את העברתם.

בצה”ל פרסמו את התיעוד וטענו כי האירוע ממחיש את האופן שבו ארגוני הטרור ברצועת עזה משתמשים בילדים לצורכי טרור. “מדובר בדוגמה נוספת לשימוש השיטתי של ארגוני הטרור בילדים לצרכי טרור, תוך הפרה של הדין הבין-לאומי ולצורך קידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה”ל הפועלים במרחב הקו הצהוב ואזרחי מדינת ישראל”, נמסר מדובר צה”ל.

בתיעוד שצורף להודעה נראה הילד במהלך העברת אמצעי הלחימה אל תוך הבית האזרחי במחנות המרכז. בצה”ל מדגישים כי לפי זיהוי הכוחות, מאחורי העברת אמצעי הלחימה עמד מחבל שהשתמש בילד לצורך ביצוע הפעולה.

עוד נמסר כי כוחות צה”ל בפיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם. בצבא הבהירו כי הכוחות ימשיכו לפעול באזור במטרה להסיר כל איום מיידי.

האירוע נחשף במסגרת פעילות כוחות צה”ל ברצועת עזה, כאשר בצבא מציגים אותו כדוגמה נוספת לשימוש בילדים לצורכי טרור ולניסיון להעביר אמצעי לחימה אל תוך מבנה אזרחי תוך ניצול הילד