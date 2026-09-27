ועדת הבחירות המרכזית: עדכון חשוב לציבור

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, בראשות השופט נעם סולברג, סיימה את דיוניה ואישרה באופן רשמי את 38 רשימות המועמדים שהוגשו לקראת הבחירות לכנסת ה-26, יחד עם האותיות שייצגו אותן על פתקי ההצבעה בקלפי.
במהלך הדיונים קיבלה הוועדה מספר החלטות דרמטיות. בין היתר, קבעה הוועדה כי מפלגות רע"ם והרשימה המשותפת מנועות מלהשתתף בבחירות לפי סעיף 7א(א)(1) לחוק-יסוד: הכנסת (שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית או תמיכה במאבק מזוין), וכן נפסלו שני מועמדים מתוך הרשימה המשותפת. בשל כך, השתתפותן של שתי הרשימות אושרה על תנאי בלבד, עד להכרעת בית המשפט העליון בנושא.
החלטה מעניינת נוספת התקבלה בנוגע לרשימת "גן עדן בראשות ישוע ישראל בן דוד": הוועדה פסלה את בחירתה הראשונה של הרשימה באותיות "יה" בשל חשש לפגיעה ברגשות הציבור, ואישרה במקומה את בחירתה השנייה – האות "ה".
להלן הרשימות והאותיות שאושרו, לפי סדר הגשתן:
- רק – ביחד בראשות נפתלי בנט
- דרך – בראשות גדי איזנקוט
- צדק – שרשר לאהבה ואחדות העם
- ד – השותפות לכולם
- צף – הפיראטים – צפים לטוב
- ך – עמך ישראל בראשות עופר וינטר
- י – ישראל תחילה בראשות שרן השכל
- ה – גן עדן בראשות ישוע ישראל בן דוד
- קה – קול הנשים
- בד – מפלגת ביחד נצליח – רשימה משותפת ערבית יהודית בראשות אבי שקד
- ל – ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן
- קץ – משפט צדק
- נף – שמע – בראשות נפתלי גולדמן
- ב – עוצמה יהודית בראשות בן גביר
- קך – סדר חדש לכינון חוקה, להפרדת רשויות ולבחירות ישירות
- די – המילואימניקים והכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה
- אמת – הדמוקרטים בראשות יאיר גולן
- עם – רע״ם – הרשימה הערבית המאוחדת (אושרה על תנאי)
- שס – התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן עובדיה יוסף זצ״ל
- זך – הציבור החרדי בראשות מוטי ליטנר
- פה – אני ואתה – מפלגת העם הישראלית
- זץ – ברית עולם לגאולת ישראל
- נקי – התיקון לשיטת הבחירות והממשל
- יק – גה״ת – גוש התנ״כי
- ז – בטח – ביטחון חברתי בראשות סמיון גרפמן
- בקר – אורות השחר בראשות ניסים לוק
- נץ – ביטחון אישי
- נר – צבע שחור – מגן עולם התורה
- מחל – הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה
- כן – כחול לבן בראשות בני גנץ
- ט – הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ׳ וזהות בראשות משה פייגלין
- צבי – תנועת אחי, תנועתו של הרב יורם אברג׳ל זצ״ל
- בי – צומת בית ישראל
- ק – תקומה
- ודם – הרשימה המשותפת (אושרה על תנאי)
- רץ – הקהל – מפלגה כלל־חרדית שנציגיה נבחרים על ידי הציבור, בראשות הרב שלמה אלבוים
- ג – יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה
- ני – נעם לישראל למען עתיד הילדים בראשות אבי מעוז
אין בזה שום עדכון חשוב בשבילנו, רק פוליטיקאים שמרוויחים מהמשך מלחמת הנצח כשהילדים בחזית!