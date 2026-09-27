ועדת הבחירות המרכזית: עדכון חשוב לציבור

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, בראשות השופט נעם סולברג, סיימה את דיוניה ואישרה באופן רשמי את 38 רשימות המועמדים שהוגשו לקראת הבחירות לכנסת ה-26, יחד עם האותיות שייצגו אותן על פתקי ההצבעה בקלפי.

במהלך הדיונים קיבלה הוועדה מספר החלטות דרמטיות. בין היתר, קבעה הוועדה כי מפלגות רע"ם והרשימה המשותפת מנועות מלהשתתף בבחירות לפי סעיף 7א(א)(1) לחוק-יסוד: הכנסת (שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית או תמיכה במאבק מזוין), וכן נפסלו שני מועמדים מתוך הרשימה המשותפת. בשל כך, השתתפותן של שתי הרשימות אושרה על תנאי בלבד, עד להכרעת בית המשפט העליון בנושא.

החלטה מעניינת נוספת התקבלה בנוגע לרשימת "גן עדן בראשות ישוע ישראל בן דוד": הוועדה פסלה את בחירתה הראשונה של הרשימה באותיות "יה" בשל חשש לפגיעה ברגשות הציבור, ואישרה במקומה את בחירתה השנייה – האות "ה".