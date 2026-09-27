היועץ הבכיר: "מי שיעשה את זה ינצח בבחירות"

ארכיון ( יונתן זינדל / פלאש90 )

היועץ והאסטרטג הפוליטי נבו כהן שוחח הבוקר עם איתמר פליישמן ודרור קאפח ברדיו גלי ישראל, ונתן את ניתוחו המקצועי למפתח לניצחון במערכת הבחירות הנוכחית. "מה שיותר חשוב ממעבר קולות, שלא קיים בין גוש לגוש, זה איזה גוש יידע להוציא את האנשים שלו להצביע", הסביר כהן במהלך הראיון. "מה שיוציא את האנשים החוצה תמיד זה לא העבר, זה לא עיסוק במה היה, אלא עיסוק במה יהיה. רמת המותשות שעברנו בארבע השנים האחרונות, גם מבחינה פוליטית, היא כזאת גדולה, והגושים כל כך ממוצקים, שברמת התוכן שום דבר לא יזיז את הסנטימנט".

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כהן הדגיש את החשיבות הכפולה של שימור גיוס הבוחרים לצד הפנייה לקהלים חדשים: "אם אתה לא דואג לבייס שלך, אתה מפסיד. בייס זה חובה. אתה רוצה לנצח? אתה חייב להביא את הבייס ואת המתלבטים. לא מנצחים דרך הבייס. הבייס מבטיח שתגיע לתיקו. אתה רוצה לנצח? תביא את המתלבטים".