פיצוץ בין עמית סגל לפרשן הבכיר: "אתה בן של מחבל"

עימות פומבי חריף וסוער התלקח בין הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, לבין העיתונאי והחוקר שלומי אלדר. העימות החל לאחר שסגל תקף את אלדר ברשתות החברתיות וטען כי לאורך השנים ניסה להציג את ארגון הטרור חמאס באור ממותן והתנגד לפעולות צבאיות ברצועת עזה.

סגל פרסם תמונה של אלדר וכתב: "העיתונאי שכתב ספר שלם עם טענות נגד אלו שהמעיטו בערך חמאס, דיבר שנים נגד חיסולים ומבצעים בעזה: 'חמאס זה לא חבורה שטנית'". בהמשך הוסיף סגל: "מאה אחוז ממאמציך היו לשכנע שחמאס 'לא ארגון שטני', שפניו לשלום, שאסור היה לחסל את עיאש, שהפתרון לעזה הוא להניח את הנשק ולהושיט הקלות כלכליות. כפי שמפורט בטור שלי, לאורך השנים התנגדת לכל חיסול, כל מבצע, כל יד קשה". סגל הוסיף ותקף את אלדר על טענותיו בספרו החדש שנכתב יחד עם רותי יובל, וטען כי קיימת בו סתירה פנימית מניפולטיבית בנוגע לנסיבות שהובילו שטבח.

אלדר מצידו לא נשאר חייב והגיב בציניות לדברים: "הקמפיין של סגל נמשך. אני מתחיל ליהנות מזה, כי כך אני יודע איזו השפעה עצומה הייתה לי ולרותי יובל על מדיניות נתניהו לאורך שנים. מציע לביבי לזמן אותי לפגישה נדבר קצת למה לא טרח להעביר לי חומרי מודיעין או לזמן גם אותי לדיונים ביטחוניים... ואולי אם יזמן אותי עכשיו אבוא ונדבר קצת למה הוא פוחד כל כך מוועדת חקירה ממלכתית".

בתגובה לטענות העובדתיות הבהיר אלדר: "בצוק איתן התארחתי אצל לונדון וקירשנבאום ואמרתי שם שרק חיסולים יפחידו את חמאס. בספרי 'להכיר את חמאס' אני כותב פרק שלם כמה יעיל היה לחסל את אחמד יאסין ורנטיסי והבהלה שאחזה בארגון".