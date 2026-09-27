לפני המפגש עם ישראל: אירלנד במחווה לזכר ההרוגים בעזה

דרמה בנבחרת אירלנד לקראת משחקה מול ישראל בליגת האומות. לאחר שעות של דיונים פנימיים, הודיעה התאחדות הכדורגל האירית כי שחקני הנבחרת החליטו ברוב משמעותי להתייצב למשחק, אך במקביל ינקטו שורת מחוות מחאה.

מנכ"ל ההתאחדות האירית, דייוויד קורל, מסר כי השחקנים מתכוונים לענוד סרטים שחורים במהלך המשחק "לזכר כל ההרוגים בעימות בעזה". עוד הודיע כי הנבחרת לא תיקח חלק בחלקים מטקס פתיחת המשחק, וכי השחקנים מתכננים לתרום לצדקה את מענקי המשחק מול ישראל וכן את מענקי המשחק הבא מול אוסטריה.

ההחלטה התקבלה לאחר ישיבה ממושכת של שחקני הנבחרת, בעקבות החלטתו של השוער גאווין בזונו לפרוש מהסגל במחאה. לדבריו, מדובר בהחלטה שלא קיבל בקלות.

"אני אדם בעל אמונה חזקה ומשתדל לחיות לפי עקרונות", כתב בזונו ברשתות החברתיות. "אני מרגיש שיהיה לא נכון מבחינתי להשתתף במשחקים הקרובים מול ישראל. ההחלטה שלי מבוססת אך ורק על האמונה האישית שלי שהרג של חפים מפשע הוא דבר שגוי".