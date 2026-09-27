מארחים בסוכה? 10 רעיונות לארוחת ערב קלילה וטעימה

ארוחה בסוכה ( צילום: AI )

אחרי ארוחות החג הגדולות, לפעמים כל מה שמתחשק הוא ארוחת ערב פשוטה, טעימה ולא כבדה מדי. אם אתם מארחים בסוכה ולא רוצים לבלות שעות במטבח, אספנו כמה רעיונות למנות שאפשר להניח במרכז השולחן, לחלוק עם כולם וליהנות מערב חגיגי בלי יותר מדי עבודה.

מאפה פילו עם גבינות ופטריות מנה שנראית חגיגית במיוחד, אבל דורשת מעט מאוד התעסקות. ממלאים דפי פילו בתערובת של פטריות מוקפצות, בצל, ריקוטה, בולגרית ומוצרלה, מקפלים ואופים עד שהפילו שחום ופריך. אפשר להכין מראש ולחמם כמה דקות לפני שהאורחים מגיעים. תפוחי אדמה מעוכים עם גבינות מבשלים תפוחי אדמה קטנים עד לריכוך, מסדרים בתבנית ומועכים בעדינות. מזלפים שמן זית, מתבלים במלח, פלפל ושום ומפזרים מעל מוצרלה ופרמזן. מכניסים לתנור עד שתפוחי האדמה קריספיים והגבינה מבעבעת וזהובה.

תפוחי אדמה ( צילום: AI )

סלט יווני גדול וצבעוני

כדי לאזן את כל הגבינות והמאפים, שווה להוסיף משהו טרי. חותכים עגבניות, מלפפונים, פלפל ובצל סגול, מוסיפים זיתים וחתיכות גדולות של גבינת פטה ומתבלים בשמן זית, לימון ואורגנו.

פיצה לבנה עם גבינות

במקום להזמין פיצה, אפשר להכין גרסה ביתית חגיגית שמתאימה בדיוק למרכז השולחן. משתמשים בבצק פיצה מוכן, מורחים שמן זית ומוסיפים מוצרלה, ריקוטה, פרמזן וקצת שום. אחרי האפייה אפשר להוסיף עלי רוקט או בזיליקום ולהגיש ישר למרכז השולחן.

קיש בטטה ובצל מקורמל

קיש הוא בדיוק מסוג המנות שאפשר להכין הרבה לפני שהאורחים מגיעים. ממלאים בצק פריך בבטטה צלויה, בצל מקורמל, גבינות ותערובת שמנת וביצים ואופים עד להזהבה. פורסים למשולשים ומגישים חם או בטמפרטורת החדר.

קיש בטטה ( צילום: AI )

סלט חלומי קריספי

אם כבר סלט, אפשר להפוך אותו למנה בפני עצמה. מסדרים חסה, עגבניות שרי, מלפפון, בצל סגול ואגוזים ומוסיפים מעל קוביות גבינת חלומי צרובות במחבת. מתבלים בוויניגרט מתקתק ומגישים כשהגבינה עדיין חמימה.

מקלות שום וגבינה

אחת המנות שכמעט תמיד נעלמות ראשונות מהשולחן. משתמשים בבצק פיצה או בצק שמרים מוכן, מורחים חמאה עם שום, מפזרים מוצרלה ופרמזן ואופים עד שהגבינה נמסה והקצוות משחימים. חותכים לרצועות ומגישים עם רוטב עגבניות בצד.

פטריות ממולאות בגבינות

מנה קטנה ומרשימה שלא דורשת הרבה עבודה. מוציאים את רגלי הפטריות, ממלאים בגבינת שמנת, מוצרלה, פרמזן ועשבי תיבול ואופים עד שהפטריות מתרככות והגבינה מזהיבה. הן מתאימות גם כמנה ראשונה וגם כתוספת לשולחן.

פטריות עם גבינה ( צילום: AI )

שקשוקה עם בולגרית

למי שרוצה ארוחת ערב קצת יותר ישראלית, מכינים מחבת גדולה של שקשוקה, שוברים פנימה ביצים ומפוררים מעל גבינה בולגרית. מניחים את המחבת במרכז השולחן לצד לחם טוב, טחינה וסלט קטן - וכל אחד לוקח לעצמו.

טורטיות קראנצ'יות עם גבינות וירקות

ממלאים טורטיות בגבינה צהובה או מוצרלה, תירס, פלפל ופטריות, מקפלים וצורבים במחבת או מכניסים לתנור. חותכים למשולשים ומגישים לצד שמנת חמוצה, סלסה או גוואקמולי. פתרון מעולה במיוחד כשמארחים גם ילדים.

בסופו של דבר, אירוח בסוכה לא חייב להסתיים עם סירים בכל המטבח. כמה מנות שאפשר לחלוק וסלט גדול שמכינים מראש - ויש לכם ארוחת ערב חגיגית, קלילה ובעיקר כזו שמשאירה גם למארחים זמן לשבת בסוכה וליהנות.