רדמן משתלח בישראל כ"ץ: "טיפש וערל לב"

משה רדמן ( צילום: Ayal Margolin/Flash90 )

משה רדמן אבוטבול, ממובילי מחאת קפלן, פרסם היום (ראשון) פוסט חריף ברשת X שבו תקף את שר הביטחון ישראל כ"ץ ואת הממשלה בעקבות הסגר שהוטל על יהודה ושומרון.

בפתח דבריו כתב רדמן: "הדבר היחידי שיותר גרוע מטיפשים, זה טיפשים עם אמביציה ואם מוסיפים לזה גם אכזריות זה בכלל אסון. זה בדיוק ישראל כ"ץ וממשלת החורבן הזו, טיפשים עם אמביציה ומלא אכזריות". לטענתו, במסגרת הסגר על יהודה ושומרון נכללו גם צוותים רפואיים. "כ"ץ העלוב החליט שהפעם גם צוותי רפואה כלולים בסגר. למה? כי הוא יכול. כי הוא טיפש. כי הוא ערל לב", כתב.

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בהמשך טען כי להחלטה יש השלכות על מערכת הבריאות. לדבריו, "למעלה מ־75% מהרופאים בבתי החולים במזרח ירושלים לא יכולים להגיע מהבוקר לעבודה". עוד הוסיף כי גם עשרות רופאים פלסטינים העובדים בבתי חולים נוספים בישראל, בהם במחלקות טיפול נמרץ ופגיות, אינם יכולים להגיע לעבודתם.

רדמן הוסיף כי לדעתו, "היום יש מצב שימותו עוד ילדים, עוד זקנים חסרי ישע, ערבים ויהודים, רק כי שר הביטחון שלנו הוא אפס שמתעניין בכותרות על 'משילות' ועל 'כוחנות' בזמן שהוא מחליש אותנו ביטחונית, חברתית, בינלאומית ומוסרית".