המומחה מעריך: "זה ראש הממשלה הבא"

הפגישה שנערכה אמש (מוצאי שבת) בין ראשי המפלגות בגוש השינוי, חודש בלבד לפני פתיחתן הרשמית של בחירות 2026, עוררה ביקורת נוקבת מצד מומחים פוליטיים שניתחו את יחסי הכוחות הפנימיים ואת מאבקי השליטה הצפויים.

עו"ד גיא בוסי, מומחה למשפט חוקתי ומנהלי, ששוחח יחד עם היועץ האסטרטגי רונן צור עם גדעון אוקו ועמיחי אתאלי ב-103fm, עמד על הדינמיקה הצפויה בין מנהיגי הגוש: "יש בערך 0.75 מנדט של ימין רך שמתלבט כרגע בין איזנקוט לבנט. בנט מאמין שהוא יכול להיות ראש ממשלה, יש לו הכי הרבה ניסיון והוא שכנע את ליברמן בדבר הזה. שניהם עשו אגודה אחת, וברגע שזה יסתיים, הם יגידו לאיזנקוט 'אנחנו ראשי ממשלה ברוטציה'. הוא יודע את זה. נראה לכם שהוא יישב בשקט ויקבל את זה?".

בוסי תקף בחריפות את התנהלות מנהיגי האופוזיציה ואת המסמך שנחתם במפגש: "לפעמים נדמה לי שמי שמנהל אותם יכול לנהל קיוסק. המושבים שהם מחפשים בכנסת נמצאים בימין הרך ובימין המסורתי, אבל הם לא מפספסים הזדמנות לפספס הזדמנות. בחודש האחרון אתה צריך להיות עם סכין בין השיניים. המסמך הזה הוא באמת כלום ושום דבר, והמהלכים שהם מבצעים יחייבו אותם להילחם איש ברעהו. ההסכם הזה הוא שגגה רבתי. תמשיכו להיות חמודים – ונתניהו ימשיך להיות ראש ממשלה עוד כמה קדנציות".