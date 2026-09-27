מני אסייג על טבח 7 באוקטובר: "אין קפלן, אין טבח"

היום (ראשון) פרסם התסריטאי מני אסייג פוסט חריף ברשת X, שבו מתח ביקורת קשה על מחאת קפלן והעלה שורת טענות נגד פעילי המחאה, בכירים לשעבר במערכת הביטחון וגורמים נוספים.

בפתח דבריו כתב אסייג: "היי ארגון הטרור קפלן: אתם לא 'הזהרתם' את הממשלה מפני קטסטרופה, אלא אתם איימתם על ממשלת ישראל, שבמידה והיא לא תתכופף בפני הדרישות שלכם, אתם תביאו קטסטרופה".

בהמשך הוסיף: "והבאתם. בזדון. ביודעין. בכוונת מכוון. איימתם וקיימתם מאפיונרים חולניים".

אסייג הרחיב את ביקורתו וטען כי למחאה היו שותפים גם "הגנרלים במיל' הארורים שלכם, עם השתולים שלכם בתוך צה"ל והשב"כ, עם התקשורת הפושעת שלכם, עם המעטפת והגיבוי המשפטיים שקיבלתם כדי להרוס ולחרב, ובאמצעות מאות מיליוני דולרים שזרמו אליכם מארגוני שנאה מארה"ב ומאירופה".