עמיחי שיקלי מזהיר: "הייתי שם, זה קו אדום בוהק"

שר התפוצות עמיחי שיקלי יצא הבוקר במתקפה נגד יו"ר מפלגת 'עמך ישראל', עופר וינטר, בעקבות הצהרתו כי ברצונו לכהן כשר ביטחון עצמאי, וטען בראיון לגדעון אוקו ועמיחי אתאלי ב-103fm כי ריצתו מסכנת את גוש הימין.

"מה זה שר ביטחון עצמאי? הוא פועל במנותק מהממשלה? במנותק מהקואליציה? הוא לא כפוף לקבינט?", תהה שיקלי במהלך הראיון. "הוא אומר 'לא משנה באיזו ממשלה', כלומר: 'אני רוצה להיות שר ביטחון, ולא אכפת לי באיזו ממשלה'. מה שאכזב אותי הוא ההבנה שאין לו מחויבות לגוש. הוא טען שהוא חלק מהגוש ואז הוא בא באמירה שסותרת את עצמה".