בדרך לשחק עם מסי: הישראלי חתם באינטר מיאמי

ליאונל מסי ( צילום: שאטרסטוק )

אינטר מיאמי, קבוצתו של ליאו מסי ב־MLS, הודיעה הלילה (בין שבת לראשון) על החתמתו של החלוץ הישראלי עידו זלצר־זובידה על חוזה קצר טווח. בעקבות ההחלטה, השחקן בן ה־21 ייכלל בסגל הקבוצה הבוגרת לקראת משחק החוץ מול קולומבוס קרו, שייערך בלילה שבין ראשון לשני.

זלצר־זובידה, בנו של איש התקשורת הני זובידה, שיחק עד כה באינטר מיאמי 2, קבוצת המילואים של המועדון. לפני המעבר לארצות הברית עבר במחלקות הנוער של הפועל תל אביב, מכבי תל אביב ומכבי פתח תקווה. הישראלי ערך את הופעת הבכורה המקצוענית שלו בעונת 2024 במדי קבוצת המילואים של אינטר מיאמי במסגרת ליגת MLS NEXT Pro. באותה עונה רשם 18 הופעות, כבש שלושה שערים והוסיף בישול. בעונת 2025 המשיך להתקדם עם 25 הופעות, ארבעה שערים ושבעה בישולים. העונה הפך למלך שערי קבוצת המילואים, לאחר שכבש עשרה שערים והוסיף בישול נוסף.

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באתר הרשמי של אינטר מיאמי הסבירו כי חוזים קצרי טווח מאפשרים לקבוצות ה־MLS לצרף באופן זמני שחקנים מקבוצת הבת שלהם לצורך משחקי הליגה, הגביע הפתוח של ארצות הברית, ליגת האלופות של קונקאקף, האליפות הקנדית ומשחקי ראווה.

אם יקבל דקות במשחק הקרוב מול קולומבוס קרו, זלצר־זובידה עשוי לערוך את הופעת הבכורה שלו בקבוצה הבוגרת של אינטר מיאמי, ולהיות חלק מהסגל לצד אחד מגדולי הכדורגלנים בעולם, ליאו מסי.